Universidades: la paritaria no llegó a un acuerdo y los gremios anunciaron una nueva marcha federal

La paritaria universitaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes y nodocentes terminó este jueves sin acuerdo. La propuesta oficial mantuvo un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una oferta que las organizaciones sindicales rechazaron.

Tras la reunión realizada en la sede de la Secretaría de Educación, los gremios anticiparon un plan de lucha que incluirá un paro escalonado de 23 días en la UBA y una nueva Marcha Federal Universitaria. La movilización está prevista para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.

Paritaria universitaria: los gremios reclaman una recomposición salarial del 32,5%

«Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional», anunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La negociación de este jueves había sido convocada por la Secretaría de Educación. Según trascendió, la propuesta fue idéntica a la ya presentada. En tanto, el reclamo sindical incluye una recomposición del 32,5% por la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los primeros años de la gestión de Milei.

La movilización del 15 de octubre será la quinta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Milei y la segunda que se realiza durante 2026.

Desde la Asociación de Docentes y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires señalaron que el paro será de forma rotativa en dicha universidad, con actividades de visibilización en distintas reparticiones y unidades académicas.

La disputa judicial con el Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

Los sectores universitarios reclaman por el cumplimiento de medida cautelar del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien ordenó al Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, vinculados con las actualizaciones salariales y presupuestarias.

La Corte Suprema había confirmado su vigencia el 25 de junio, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció que el Ejecutivo no cumplió plenamente con los artículos cuestionados.

El Consejo también avanzó con una demanda contra el decreto mediante el cual Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió su ejecución al argumentar que no existían recursos asignados ni una fuente de financiamiento definida.

En paralelo, el sistema universitario analiza el impacto que podría tener la situación presupuestaria sobre el ciclo lectivo 2027. Desde el CIN advierten sobre las dificultades para garantizar el inicio de las actividades.