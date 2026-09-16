Tres submarinos y dos fragatas: el Presupuesto 2027 autoriza la mayor inversión naval en años en medio del conflicto por Malvinas

En medio del latente reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno de Javier Milei envió esta semana el Proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados el cual contempla un incremento del 24,4% en las partidas para defensa respecto del año pasado. Puntualmente, el texto habilita la toma de una deuda por USD 3.500 millones para tres submarinos y fragatas. Mientras tanto, en las últimas horas el ministro de Defensa Carlos Presti bajó el tono de la confrontación y afirmó que el conflicto se mantendrá por la «vía diplomática».

El proyecto establece que el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrán continuidad en el requipamiento armado mediante el Fondo Nacional de Defensa, con distribución de crédito en el marco del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA).

3.500 millones de dólares para adquirir tres submarinos y dos fragatas

Entre las particularidades, el proyecto busca recuperar las capacidades aeroespaciales de la VI Brigada Aérea por medio de la adquicisión de un sistema de armas. También tiene como objetivo la compra de munición para reservas estratégicas y operacionales y concretar avances en el Plan Satelital de Defensa. Asimismo, el documento menciona la implementación del Plan de Capacididades Militares.

Según informó Infobae, el articulo que habilita al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público contiene tres ítems: dos correspondientes a la Armada Argentina y el otro al Parque Fotovoltaico Cauchari de Jujuy.

Carlos Presti junto al Canciller Pablo Quirno en la visita a la Base Naval Integrada de Ushuaia la semana pasada.

Respecto a los primeros ítems, el texto detalla que 2.300 millones de dólares serán destinado a la compra de tres submarinos para la Base Naval de Mar del Plata y 1.200 millones de dólares a la incorporación de dos fragatas a la Base Naval de Puerto Belgrano. Ambas operaciones tendrán un plazo mínimo de amortización de tres años.

Su concreción, sin embargo, depende de que el Congreso apruebe el presupuesto y se consiga el financiamiento. Fuentes relacionadas al sector afirmaron a Infobae que se trata de aspiraciones a largo plazo.

Carlos Presti bajo el tono de la confrontación por las Islas Malvinas

Mientras tanto, el ministro de Defensa Carlos Presti puso paños fríos al conflicto por Malvinas este miércoles. En una entrevista radial, el funcionario pidió «que no haya trasnochados» por el reclamo de soberanía ya que la disputa se mantendrá por vías pacificas.

Además, aseguró que las relaciones entabladas con Estados Unidos se limitan estrictamente a un reforzamiento de la defensa nacional. «De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional», expresó.

En este escenario, el Gobierno Nacional anunció obras en la Base Naval de Ushuaia y en la Base Antártica Petrel. El cronograma prevé comenzar con la construcciones de obradores en la base de Ushuaia para después avanzar con el muelle principal, que tendrá 580 metros en forma de L.

En tanto, en Petrel los trabajos se desarrollarán entre diciembre y marzo dada las condiciones climáticas. Allí se trabajará en la ampliación de la pista de aterrizado. En marzo, Presti afirmó que un Hércules ya podría aterrizar allí.

«La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina”, sostuvo.