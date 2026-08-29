Las mejores fotos de Las Leonas campeonas del Mundial de Hockey

Las Leonas hicieron la épica y se quedaron con el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino femenino derrotó en la gran final a Países Bajos, que llegaba como tricampeón mundial y bicampeón olímpico.

En el tiempo regular fue empate 1-1. Las neerlandesas comenzaron ganando con gol de Yibbi Jansen en el segundo cuarto, pero en el último periodo, Majo Granatto igualó las acciones para llevar el partido a los shoutouts.

En los penales, Argentina fue más efectiva y con una gran Cosentino, ganó por 3-1 para dar la vuelta olímpica en un Mundial luego de 16 años. Es la tercera estrella de las Leonas, luego del título en Perth 2002 y Rosario 2010.

Las mejores fotos de la gran final

El inicio del partido fue friccionado y no tuvo grandes llegadas a las áreas. Foto: AFP.

El grito de gol de Majo Granatto, en el empate de las Leonas. Foto: AFP

La alegría de las Leonas que dieron el batacazo y lograron el título ante las máximas candidatas.

La emoción de las jugadoras argentinas tras la victoria en los penales.

Las Leonas levantaron el título en Amstelveen luego de 16 años de sequía mundialista. Foto: AFP.

Las Leonas hicieron historia y sumaron su tercera estrella mundial. Foto: AP