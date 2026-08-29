Las mejores fotos de Las Leonas campeonas del Mundial de Hockey
Las Leonas hicieron historia y se quedaron con la Copa del Mundo tras derrotar a Países Bajos en la gran final. Mirá acá las mejores postales del encuentro y los festejos tras la consagración.
Las Leonas hicieron la épica y se quedaron con el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino femenino derrotó en la gran final a Países Bajos, que llegaba como tricampeón mundial y bicampeón olímpico.
En el tiempo regular fue empate 1-1. Las neerlandesas comenzaron ganando con gol de Yibbi Jansen en el segundo cuarto, pero en el último periodo, Majo Granatto igualó las acciones para llevar el partido a los shoutouts.
En los penales, Argentina fue más efectiva y con una gran Cosentino, ganó por 3-1 para dar la vuelta olímpica en un Mundial luego de 16 años. Es la tercera estrella de las Leonas, luego del título en Perth 2002 y Rosario 2010.
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