Vialidad Nacional le respondió al empresario que reparó la ruta frente a su Hotel en Santa Fe 

Dirección Nacional de Vialidad aclaró su postura respecto a las obras realizadas frente al emprendimiento Hotel Sol de Funes, sobre la Autopista Rosario–Córdoba, y aseguró que nunca ordenó la demolición de las intervenciones ejecutadas sobre la colectora, sino que exigió la regularización técnica y administrativa de los trabajos.

Según indicó el organismo, durante las inspecciones se constató que las obras ya estaban avanzadas e incluían accesos y modificaciones en las cunetas. A partir de ello, se solicitaron informes técnicos para determinar qué tareas se realizaron y bajo qué condiciones fueron ejecutadas.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que sí se detectaron conexiones ilegales directas entre la autopista y la colectora, una situación que calificaron como “un grave riesgo” para la seguridad vial.

Desde Vialidad explicaron que esos accesos permiten maniobras de ingreso y egreso desde una vía rápida sin carriles de aceleración o desaceleración, sin señalización preventiva y sin condiciones adecuadas de visibilidad, lo que incrementa significativamente el riesgo de siniestros.

Además, durante las evaluaciones técnicas se detectó otro problema considerado de gravedad: un portón de acceso cuya circulación se encuentra interferida por una columna de media tensión. Según el informe, esta situación obliga a realizar maniobras peligrosas en un espacio reducido, tanto para quienes ingresan al establecimiento como para los vehículos que circulan por la zona.

El organismo también señaló inconvenientes vinculados al escurrimiento del agua de lluvia. Indicaron que las intervenciones realizadas sin un tratamiento hidráulico adecuado provocaron que el agua atraviese la calzada de manera transversal, deteriorando rápidamente la obra y generando riesgos adicionales para la circulación.

Por último, Vialidad Nacional reiteró que el objetivo de las actuaciones no fue demoler la colectora, sino exigir la corrección inmediata de las reformas consideradas ilegales y peligrosas, en función de preservar el funcionamiento seguro de la infraestructura vial nacional.