Pogliano advierte por el estado crítico del tramo Bariloche-El Bolsón de la Ruta 40 y pide obras a Nación

“Nos sentimos en un estado de abandono”, expresó este miércoles el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, para explicar el estado crítico en el que se encuentra el tramo de 120 kilómetros de la Ruta Nacional 40, que comunica Bariloche y la Comarca Andina.

Pogliano dijo que ese tramo requiere con urgencia de una obra de reasfaltado, porque el estado de la ruta es “deplorable”. Por eso, piden que el Gobierno nacional incluya esa obra en el proyecto de presupuesto 2027.

Comentó que estuvo en Bariloche el fin de semana largo pasado, para acompañar al intendente Walter Cortés en la celebración de la Fiesta de la Nieve. Aprovechó ese momento para plantear el tema de la Ruta Nacional 40 ante el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente barilochense. Dijo que Cortés comprometió su apoyo al reclamo dirigido a Nación.

Pogliano señaló que la intención es que el gobernador transmita el reclamo ante el Gobierno nacional. Recordó que cuando Weretilneck era senador en 2023 presentó un amparo colectivo ante la justicia federal, a partir de la declaración de la emergencia vial que hizo el Concejo Deliberante de El Bolsón, para que Nación haga los trabajos de mantenimiento necesarios en ese tramo de la Ruta Nacional 40.

Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.

"Se necesita un reasfaltado"

Mencionó que en esa ocasión Vialidad Nacional hizo un bacheo que “sirvió en ese momento”. Pero ahora el deterioro de ese tramo de 120 kilómetros requiere de otro tipo de obra. “Lo que se necesita es un reasfaltado, no un parche”, afirmó Pogliano.

“Ese tramo de la Ruta 40 es la puerta de ingreso del turismo a El Bolsón, es por donde salen nuestros productos, como la producción de la fruta fina, el lúpulo”, sostuvo. Aseguró que en el estado en el que se encuentra la ruta “nos vemos muy perjudicados”.

Advirtió que este invierno nevó con intensidad, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. Y observó que cuando hay nevadas, “el deterioro es muy marcado en la ruta”.

Un "peligro para la vida de las personas"

Indicó que aparecieron numerosos baches en todo el trayecto entre Bariloche y El Bolsón “y circular por una ruta en esas condiciones pone en peligro la vida de las personas”.

“Esto perjudica la calidad de vida de los habitantes de El Bolsón, que tienen que afrontar estos riesgos inaceptables”, sostuvo.

Pogliano recordó que en los últimos años solo se hizo reasfaltado en algunos sectores de ese tramo de la Ruta 40, que tiene un tránsito de automotores intensivo.

El intendente adelantó que es probable que este jueves presente en el Concejo Deliberante un proyecto para ratificar la declaración de la emergencia vial, en sintonía con el reclamo que la comunidad hizo en 2023.

Desde la Municipalidad de El Bolsón emitieron este miércoles un comunicado en el que destacaron que la traza de la Ruta 40 “no solo sostiene la economía y el turismo de toda la zona, sino que funciona como el único corredor de salud para el traslado urgente de pacientes críticos hacia el Hospital Zonal de Bariloche”.

“Con las deformaciones actuales del asfalto, las ambulancias se ven forzadas a reducir la velocidad o someter a los pacientes a sacudidas violentas. A este cuadro se suman los desprendimientos de rocas en el Cañadón de la Mosca por falta de muros de contención y el desgaste continuo que genera el transporte pesado internacional que ingresa por el Paso Cardenal Samoré”, advirtieron.