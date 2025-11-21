Vialidad Nacional trabaja sobre la Ruta 40 en Bariloche

Las tareas en la Ruta 40 en la zona de Bariloche se concentraron en las banquinas. Gentileza

Vialidad Nacional retomó las tareas de mantenimiento y bacheo menor en la Ruta 40 entre Bariloche y el límite con Neuquén, mientras que realiza el repaso de los tramos no pavimentados de la Ruta 23, en la Región Sur de Río Negro.

La semana pasada quedó firme el fallo de la Justicia Federal que ordena realizar reparaciones urgentes, informes y un plan para mejorar las condiciones de la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón. En 2023 y 2024 se realizaron trabajos para mejorar las condiciones de la traza, aunque resta una planificación a largo plazo.

Pero las tareas actuales del organismo no tienen que ver con esa medida sino con parte de los trabajos que habitualmente se realizan previo al verano y están concentradas en otro sector de la Ruta 40, entre Bariloche y el límite con Neuquén, es decir que abarca la Circunvalación y el tramo hacia Dina Huapi.

Según informó Vialidad Nacional en la cordillera el personal continúa con los trabajos de perfilado de banquinas, desmalezado, riego de consolidación, bacheo menor y supervisión operativa.

El tramo donde se realizan las tareas no tiene grandes deficiencias y principalmente “las tareas buscan optimizar la limpieza de la zona de camino con el objetivo de mejorar la visibilidad de conducción, el escurrimiento del agua durante las lluvias y optimizar las banquinas para que las mismas sean un espacio seguro de detención en situaciones especiales”, detalló el organismo.

Como parte de los trabajos “se corrigieron descalces y se restituyó el perfil lateral para mejorar el drenaje, se realizó un corte uniforme de vegetación baja y repaso de sectores de pendientes, se aplicó riego controlado para asegurar humectación homogénea y fijación del material aportado en banquinas, se perfiló el pie de talud y se eliminaron materiales que obstaculizaban el drenaje de la zona de camino”.