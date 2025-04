Video | Fuerte reclamo por la crisis de salud en Jacobacci: Weretilneck estaba en la ciudad

Una marcha que congregó a cientos de jacobaccinos alzó su voz en defensa de la salud pública y puso en evidencia la preocupación generalizada de la comunidad por las carencias que padece el hospital Rogelio Cortizo, aquejado por la renuncia de profesionales, los servicios cubiertos a medias y el déficit de ambulancias.

La manifestación se realizó en la noche del lunes, incluyó un “abrazo” al hospital y coincidió con la presencia en Jacobacci del gobernador Alberto Weretilneck, quien participó de un acto de campaña con los candidatos de la alianza que encabeza JSRN para la elección municipal del 27 de abril.

Como ocurre en otras localidades de la provincia, la crisis que atraviesa el hospital complica la cobertura de los servicios y el director Marcelo Sánchez presentó su renuncia semanas atrás, pero continúa en el cargo a la espera de reemplazo, según señalaron referentes sindicales.

El gremio Asspur participó de la marcha, pero aclaró que “la convocatoria fue espontánea, se generó desde la propia comunidad”. Después de concentrarse en el hospital, algunos manifestantes fueron hasta el local de la avenida San Martin donde se realizaba el acto partidario y un vecino logró entregarle un petitorio a Weretilneck.

El delegado de Asspur José Cañuqueo dijo que el hospital de Jacobacci es de “complejidad 4” y funciona como centro de referencia para buena parte de la Línea Sur, pero solo cuenta con dos ambulancias, de las cuales una está afectada a la Guardia y la otra, la única apta para derivaciones, “no tiene calefacción”.

Dijo que los vehículos acumulan un gran desgaste y el mantenimiento lo realizan los mismos choferes porque “no hay plata, eso es lo que les dicen”.

Cañuqueo también refirió que un cirujano con diez años de antigüedad en el hospital acaba de renunciar “por razones económicas” y que solo queda una cirujana, que acaba de pedir el pase a régimen “part time”, de modo que solo se cubren urgencias y están suspendidas las cirugías programadas.

También una médica generalista se fue de Jacobacci y se radicó en Roca porque no le habilitaron su especialidad en psiquiatría. El delegado señaló que el éxodo de profesionales es permanente y que “las vacantes no se cubren porque no hay incentivos económicos”.

Cañuqueo dijo que “la situación es realmente muy compleja, y la gente lo siente, por eso se movilizó”. Sostuvo que el faltante de ambulancias es solo un síntoma y que la situación de la salud pública “es de abandono en toda la provincia”.

La secretaria general de Asspur en Río Negro, Cesira Mullaly, también subrayó la voluntad expresada por los vecinos de Jacobacci de “pelear por una salud pública para todos, porque entienden la importancia de su hospital”.

Sostuvo que en esa localidad, la más importante de la Línea Sur, “hay un faltante de 10 enfermeros” y el principal centro de salud, que funcionaba en el barrio Matadero, “se cerró porque el inmueble pertenece al municipio y ahora funciona allí un centro de diálisis privado”.

La protesta concentó a cientos de jacobacinos en reclamo por el sistema de salud. Gentileza

La búsqueda de soluciones

El secretario provincial de Salud, Leonardo Gil, también estuvo ayer en Jacobacci y mantuvo reuniones con varios referentes del hospital Cortizo para evaluar las principales demandas.

Aceptó que en la actual situación “el que gestiona, gestiona problemas”, pero señaló que varias soluciones están en curso. “Está por salir un leasing para la compra de una nueva ambulancia, se va a incorporar un mamógrafo, una mesa de cirugía, otros equipos están en reparación y la búsqueda de nuevos profesionales es permanente”, aseguró.

Señaló que mantuvo contactos con los directivos del hospital para atender los reclamos y que están encaminados a dar respuesta pero “la falta de profesionales es algo de todo el país, está difícil”. Aun así, subrayó que Jacobacci cuenta con dos ginecólogos, dos pediatras y un oftalmólogo, entre otras especialidades que ha costado cubrir en hospitales de la misma categoría.

Gil puso en duda las verdaderas motivaciones de la marcha y abrazo. “Mi impresión es que hubo un tinte político detrás -señaló el principal colaborador del ministro Demetrio Thalasselis-. Siempre escuchamos, nos reunimos con todos y no se desatendió ningún reclamo”.

Mulally dijo que la reacción de la comunidad en Jacobacci demuestra que “la gente no es indiferente” y la asoció con otra recordada movilización realizada en Bariloche el año pasado, con unas 4.000 personas que protestaron por la desinversión en Salud.

Reconoció que los cambios más notorios desde entonces se dieron “en la provisión de insumos y medicamentos”, que ahora llegan con fluidez, aunque “no hay previsiones”. Pero no pasa lo mismo con los salarios. Dijo por ejemplo que “en El Bolsón hay 10 médicos en espera de nombramientos, y otros profesionales directamente trabajan en negro, porque están sin inicio de tareas”.

Señaló que hay un clima interno de persecución en los hospitales y algunos trabajadores no se suman a las acciones sindicales por el temor a las represalias. Cañuqueo también señaló que los magros sueldos los obligan a aceptar la sobrecarga laboral para completar un ingreso acorde. “Somos exclavos de las horas extra y las guardias”, denunció.