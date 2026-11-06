Boca recibe a Defensa y Justicia con la posibilidad de ser campeón de la Liga: formaciones, hora y TV

Santiago Ascacíbar será titular en Boca ante Defensa y Justicia y compartirá mediocampo con Leandro Paredes y Milton Delgado. (Foto: Archivo/Clarín Forografía)

Este sábado se vivirá una definición apasionante en el fútbol argentino, con tres equipos que llegan a la última fecha del torneo Clausura con posibilidades de consagrarse: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. Los tres jugarán como locales y en simultáneo, desde las 17:30.

El Xeneize es el único que depende de sí mismo para quedarse con el título. Lidera la tabla anual con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Para asegurarse el primer puesto y consagrarse campeón de la Liga, deberá vencer al exigente Defensa y Justicia de Julio Vaccari, que marcha 11° en la general con 47 unidades y necesita sumar para mantener sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Sudamericana. En la zona B, Boca ocupa el segundo puesto con 30 puntos, mientras que el Halcón está cuarto con 28.

El árbitro del encuentro en la Bombonera será Sebastián Zunino y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Por su parte, Argentinos Juniors también suma 60 puntos en la tabla anual, aunque cuenta con una diferencia de gol inferior (+12). El equipo de Nicolás Diez recibirá a Huracán, dirigido por Diego Martínez, que buscará los tres puntos en La Paternal para mantener sus chances de clasificarse a los playoffs.

Rosario Central, en tanto, marcha tercero con 59 unidades y una diferencia de gol de +16, por lo que necesita ganar para mantener sus posibilidades de quedarse con el título. Su rival será el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

La única duda de Rodolfo Arruabarrena en la formación de Boca

En cuanto a lo futbolístico, después de la victoria por 1-0 en el Superclásico, la principal incógnita de Rodolfo Arruabarrena para recibir a Defensa y Justicia está en el ataque: Alan Velasco o Leonel Flores.

La decisión no será sencilla para el entrenador. Velasco perdió continuidad tras el desgarro que sufrió a principios de octubre, aunque el DT lo incluyó como titular en reiteradas oportunidades. Por su parte, el juvenil de 19 años bajó su rendimiento en los últimos encuentros, pero tuvo actuaciones destacadas durante el semestre.

Ambos se disputan un lugar para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa, quien parece haberse ganado definitivamente un lugar entre los titulares. El colombiano atraviesa un gran momento y viene de dar asistencias en tres partidos consecutivos, ante Vasco da Gama, Independiente y River. Su buen presente lo posiciona como una fija para enfrentar al Halcón.

Por lo demás, el Vasco mantendrá la base del equipo que se impuso en el Superclásico. La defensa y el mediocampo no presentan dudas, aunque Facundo Herrera y Milton Delgado tienen cuatro amarillas y podrían perderse los octavos de final si reciben una más. Ayrton Costa también está en esa situación.

Además, Arruabarrena recibió una buena noticia durante la semana: Tomás Aranda respondió bien desde lo físico y fue convocado para el encuentro de este sábado. El juvenil podría sumar minutos desde el banco después de poco más de dos meses de recuperación por una fractura en el peroné derecho.

En contrapartida, Rodrigo Battaglia será preservado tras sentir una molestia en el tendón de Aquiles, que fue operado en febrero.

Vaccari también planea un cambio en Defensa y Justicia

Del lado del Halcón, Julio Vaccari prepara una modificación respecto del equipo que viene de igualar 1-1 ante Independiente en Florencio Varela.

El cambio sería en la defensa. El entrenador recupera a Damián Fernández, quien se perdió el encuentro ante el Rojo por haber llegado a las cinco amarillas, y el defensor volvería a compartir la zaga central con David Martínez. El resto del equipo se mantendría sin modificaciones.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, Davíd Martínez, Demian Dominguez; César Pérez, Santiago Sosa; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Jermías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Hora: 17:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.