Cómo ver la visita del papa León XIV a la Argentina: señales oficiales, streaming y horarios

La Argentina celebra la visita del Papa León XIV. La llegada del Sumo Pontífice incluye tres misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros y otras actividades durante sus cuatro días en el país. Los fieles que no puedan asistir de manera presencial tendrán distintas alternativas para seguir la visita papal en vivo, tanto por televisión como a través de plataformas digitales.

La programación incluye transmisiones de las celebraciones religiosas y cobertura de los principales momentos de la agenda de León XIV.

A qué hora son las tres misas del papa León XIV en Argentina

De acuerdo con el cronograma oficial, León XIV celebrará tres misas durante su estadía en el país. Las ceremonias se realizarán en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con horarios previstos por la mañana.

La primera será el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda misa tendrá lugar el martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba.

La última celebración está programada para el miércoles 11 de noviembre, también a las 10, en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Qué canales de televisión transmitirán la visita del papa León XIV por televisión

La programación tendrá lugar en distintas señales de televisión. El Trece, TN, Canal 9, Canal Orbe 21 y Canal 5TV preparan coberturas especiales para seguir las actividades del Papa. Otros canales también modificarán sus grillas para transmitir los principales acontecimientos de la visita.

Uno de los momentos que tendrá mayor despliegue televisivo será la misa del lunes, en el Monumento de los Españoles. El Gobierno nacional confirmó que la celebración se emitirá por cadena nacional.

Alegría en Argentina por la visita del papa León XIV.

Además, habrá otra transmisión obligatoria el domingo 8 de noviembre, desde las 19, durante el encuentro del presidente Javier Milei con León XIV en el Palacio Libertad.

Entre las señales que preparan coberturas especiales se encuentran El Trece y TN, que compartirán una transmisión durante distintos momentos de la visita. Telefe, El Nueve, América TV y la TV Pública también realizarán seguimientos especiales de la agenda papal, con modificaciones en sus programaciones.

Para las misas de Córdoba y Luján, previstas para el martes 10 y el miércoles 11, respectivamente, no se confirmó una nueva cadena nacional.

Cómo seguir al Papa por YouTube y las plataformas digitales

Una de las principales alternativas para quienes quieran seguir cada actividad por internet será el canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí se concentrará la transmisión digital organizada por los Misioneros Digitales de Argentina. La cobertura tendrá una duración aproximada de 55 horas, distribuidas durante las cuatro jornadas de la visita.

Otra opción será el espacio digital habilitado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam). Allí se podrán encontrar transmisiones de Celam TV, Vatican News en español y los canales de las conferencias episcopales de los países incluidos en la gira sudamericana de León XIV.

De esta manera, las plataformas digitales permitirán acceder a las celebraciones y al recorrido del Papa sin depender de la programación de los canales de televisión. Las emisiones estarán disponibles a través de los canales oficiales de los organismos eclesiásticos.