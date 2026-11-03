Cómo hacer sándwich de chipá con tapa de asado: una receta con pan crocante y alioli de hierbas

La gastronomía urbana, siempre atenta a las nuevas tendencias culinarias, encontró en el sándwich de chipá una síntesis perfecta entre tradición regional y cocina de autor.

Esta propuesta reemplaza los panificados convencionales por una masa aireada a base de fécula de mandioca, quesos estacionados y toques cítricos, combinada con carne tierna a las brasas y un emulsionado aromático.

Además, según destacan las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), revalorizar cortes vacunos tradicionales cocidos al fuego, junto con hortalizas frescas de estación como morrones y cebollas, permite disfrutar de preparaciones rendidoras, nutritivas y de arraigo patagónico sin apelar a productos ultraprocesados.

Ingredientes completos para el sándwich de chipá y sus aderezos

Para elaborar doce piezas contundentes, ideales para compartir durante el fin de semana, se requiere organizar los elementos en tres grupos claros:

Para la masa del pan de chipá (12 panes rectangulares):

1 kg de almidón de mandioca, tamizado previamente.

700 g de queso parmesano rallado, para aportar estructura y sabor intenso.

200 g de queso mozzarella rallado, indispensable para lograr elasticidad en la miga.

3 huevos frescos enteros, ligeramente batidos.

250 g de manteca vacuna, a temperatura ambiente.

300 g de leche entera, tibia.

1 cucharada sopera de sal gruesa, disuelta previamente en el líquido.

Jugo colado de 1 limón, fresco.

Jugo colado de 1 naranja dulce, recién exprimida.

Para el relleno criollo a las brasas:

1,5 kg de tapa de asado, cocinada a fuego lento hasta quedar tierna.

500 g de morrón rojo, asado y cortado en tiras.

500 g de morrón verde, asado y sin piel.

600 g de cebolla morada, caramelizada a la parrilla o a la plancha.

Queso pategrás en fetas gruesas, al gusto.

Para el alioli suave de hierbas frescas:

1 cabeza entera de ajo, asada al horno.

200 ml de leche entera, a temperatura ambiente.

200 ml de aceite de oliva virgen extra, de perfil suave.

200 ml de aceite de girasol, neutro.

30 g de perejil fresco, 30 g de romero picado, 30 g de tomillo y 30 g de eneldo fresco.

Sal fina, junto con pimienta negra recién molida, al gusto.

Paso a paso: amasado, horneado y ensamble del sándwich de chipá