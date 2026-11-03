Lollapalooza Argentina 2027: quiénes tocan cada día y cómo quedó la grilla completa
El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. The Killers, Travis Scott, Tini y Charli XCX encabezan las tres jornadas. Ya se pueden comprar entradas individuales.
El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó cómo estará distribuida su grilla día por día. La organización dio a conocer este martes 3 de noviembre las jornadas en las que se presentarán los artistas nacionales e internacionales de la próxima edición.
El festival se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Entre los principales nombres aparecen The Killers, Travis Scott, Tini, Charli XCX, David Guetta, Queens of the Stone Age y The Prodigy.
Lollapalooza Argentina 2027: todos los artistas que tocarán el viernes 12 de marzo
La primera jornada tendrá como principales figuras a The Killers, The Neighbourhood y Fontaines D.C. También se presentará The Prodigy, junto a una importante presencia de artistas de la escena argentina.
La grilla completa del viernes estará integrada por:
- The Killers
- The Neighbourhood
- Fontaines D.C.
- The Prodigy
- Dillom
- Malcolm Todd
- RAYE
- ADÉLA
- Marlon Hoffstadt
- Boys Noize
- Midnight Generation
- Mind Enterprises
- AYYBO
- Ela Taubert
- Princesa Alba
- Folgar
- Santos Bravos
- Kchiporros
- Natalia Lacunza
- Joaco Burgos
- Mai Lawson
- Varese
- Sol Porro
- Pato Mallet
- Las Sombras
Travis Scott y Tini encabezan la grilla del sábado 13 de marzo
El segundo día tendrá como principales protagonistas a Travis Scott y Tini. También sobresalen Queens of the Stone Age, Rawayana, Geese y Four Tet, entre las propuestas internacionales.
Los artistas que se presentarán el sábado 13 son:
- Travis Scott
- Tini
- Queens of the Stone Age
- Rawayana
- Geese
- SLAYYYTER
- Un Poco de Ruido
- Four Tet
- Angine de Poitrine
- Carlita
- Sammy Virji
- Julia Wolf
- Die Spitz
- Mateo Dufour Live
- Yorghaki
- Juana Rozas
- Francisca Valenzuela
- Broke Carrey
- Tiga
- Lolu Menayed
- Sofía Mora
- Ara
- Palo
- Fabrizio
- Hellolola
Charli XCX y David Guetta cierran el Lollapalooza el domingo 14 de marzo
La última jornada tendrá a Charli XCX, David Guetta y Sombr como principales figuras. La programación también incluye a Dominic Fike, Cage the Elephant, Lola Young y Leon Bridges.
La grilla completa del domingo estará conformada por:
- Charli XCX
- David Guetta
- Sombr
- Dominic Fike
- Cage the Elephant
- Lola Young
- TOMORA
- K4OS
- Leon Bridges
- Usted Señalemelo
- Snow Strippers
- Ninajirachi
- The Avalanches
- Rivo
- Boy Harsher
- Amaia
- Juan Hansen Live
- Violet Grohl
- Enzocerobulto
- Daniela Spalla
- Zé Pequeña
- Dandára
- Hana Fox
- Molle
- La Ramona
Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027
Con la publicación de la grilla por jornadas, la organización habilitó la venta de entradas individuales para quienes quieran asistir a una fecha determinada.
Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma AllAccess, en www.allaccess.com.ar. También continúa la venta de abonos generales para las tres jornadas del festival.
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