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Cultura

Lollapalooza Argentina 2027: quiénes tocan cada día y cómo quedó la grilla completa

El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. The Killers, Travis Scott, Tini y Charli XCX encabezan las tres jornadas. Ya se pueden comprar entradas individuales.

Redacción

Por Redacción

Foto: Clarín.

Foto: Clarín.

El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó cómo estará distribuida su grilla día por día. La organización dio a conocer este martes 3 de noviembre las jornadas en las que se presentarán los artistas nacionales e internacionales de la próxima edición.

El festival se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Entre los principales nombres aparecen The Killers, Travis Scott, Tini, Charli XCX, David Guetta, Queens of the Stone Age y The Prodigy.

Lollapalooza Argentina 2027: todos los artistas que tocarán el viernes 12 de marzo

La primera jornada tendrá como principales figuras a The Killers, The Neighbourhood y Fontaines D.C. También se presentará The Prodigy, junto a una importante presencia de artistas de la escena argentina.

La grilla completa del viernes estará integrada por:

  • The Killers
  • The Neighbourhood
  • Fontaines D.C.
  • The Prodigy
  • Dillom
  • Malcolm Todd
  • RAYE
  • ADÉLA
  • Marlon Hoffstadt
  • Boys Noize
  • Midnight Generation
  • Mind Enterprises
  • AYYBO
  • Ela Taubert
  • Princesa Alba
  • Folgar
  • Santos Bravos
  • Kchiporros
  • Natalia Lacunza
  • Joaco Burgos
  • Mai Lawson
  • Varese
  • Sol Porro
  • Pato Mallet
  • Las Sombras

Travis Scott y Tini encabezan la grilla del sábado 13 de marzo

El segundo día tendrá como principales protagonistas a Travis Scott y Tini. También sobresalen Queens of the Stone Age, Rawayana, Geese y Four Tet, entre las propuestas internacionales.

Los artistas que se presentarán el sábado 13 son:

  • Travis Scott
  • Tini
  • Queens of the Stone Age
  • Rawayana
  • Geese
  • SLAYYYTER
  • Un Poco de Ruido
  • Four Tet
  • Angine de Poitrine
  • Carlita
  • Sammy Virji
  • Julia Wolf
  • Die Spitz
  • Mateo Dufour Live
  • Yorghaki
  • Juana Rozas
  • Francisca Valenzuela
  • Broke Carrey
  • Tiga
  • Lolu Menayed
  • Sofía Mora
  • Ara
  • Palo
  • Fabrizio
  • Hellolola

Charli XCX y David Guetta cierran el Lollapalooza el domingo 14 de marzo

La última jornada tendrá a Charli XCX, David Guetta y Sombr como principales figuras. La programación también incluye a Dominic Fike, Cage the Elephant, Lola Young y Leon Bridges.

La grilla completa del domingo estará conformada por:

  • Charli XCX
  • David Guetta
  • Sombr
  • Dominic Fike
  • Cage the Elephant
  • Lola Young
  • TOMORA
  • K4OS
  • Leon Bridges
  • Usted Señalemelo
  • Snow Strippers
  • Ninajirachi
  • The Avalanches
  • Rivo
  • Boy Harsher
  • Amaia
  • Juan Hansen Live
  • Violet Grohl
  • Enzocerobulto
  • Daniela Spalla
  • Zé Pequeña
  • Dandára
  • Hana Fox
  • Molle
  • La Ramona

Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027

Con la publicación de la grilla por jornadas, la organización habilitó la venta de entradas individuales para quienes quieran asistir a una fecha determinada.

Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma AllAccess, en www.allaccess.com.ar. También continúa la venta de abonos generales para las tres jornadas del festival.


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El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó cómo estará distribuida su grilla día por día. La organización dio a conocer este martes 3 de noviembre las jornadas en las que se presentarán los artistas nacionales e internacionales de la próxima edición.

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