Lollapalooza Argentina 2027: quiénes tocan cada día y cómo quedó la grilla completa

El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó cómo estará distribuida su grilla día por día. La organización dio a conocer este martes 3 de noviembre las jornadas en las que se presentarán los artistas nacionales e internacionales de la próxima edición.

El festival se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Entre los principales nombres aparecen The Killers, Travis Scott, Tini, Charli XCX, David Guetta, Queens of the Stone Age y The Prodigy.

Lollapalooza Argentina 2027: todos los artistas que tocarán el viernes 12 de marzo

La primera jornada tendrá como principales figuras a The Killers, The Neighbourhood y Fontaines D.C. También se presentará The Prodigy, junto a una importante presencia de artistas de la escena argentina.

La grilla completa del viernes estará integrada por:

The Killers

The Neighbourhood

Fontaines D.C.

The Prodigy

Dillom

Malcolm Todd

RAYE

ADÉLA

Marlon Hoffstadt

Boys Noize

Midnight Generation

Mind Enterprises

AYYBO

Ela Taubert

Princesa Alba

Folgar

Santos Bravos

Kchiporros

Natalia Lacunza

Joaco Burgos

Mai Lawson

Varese

Sol Porro

Pato Mallet

Las Sombras

Travis Scott y Tini encabezan la grilla del sábado 13 de marzo

El segundo día tendrá como principales protagonistas a Travis Scott y Tini. También sobresalen Queens of the Stone Age, Rawayana, Geese y Four Tet, entre las propuestas internacionales.

Los artistas que se presentarán el sábado 13 son:

Travis Scott

Tini

Queens of the Stone Age

Rawayana

Geese

SLAYYYTER

Un Poco de Ruido

Four Tet

Angine de Poitrine

Carlita

Sammy Virji

Julia Wolf

Die Spitz

Mateo Dufour Live

Yorghaki

Juana Rozas

Francisca Valenzuela

Broke Carrey

Tiga

Lolu Menayed

Sofía Mora

Ara

Palo

Fabrizio

Hellolola

Charli XCX y David Guetta cierran el Lollapalooza el domingo 14 de marzo

La última jornada tendrá a Charli XCX, David Guetta y Sombr como principales figuras. La programación también incluye a Dominic Fike, Cage the Elephant, Lola Young y Leon Bridges.

La grilla completa del domingo estará conformada por:

Charli XCX

David Guetta

Sombr

Dominic Fike

Cage the Elephant

Lola Young

TOMORA

K4OS

Leon Bridges

Usted Señalemelo

Snow Strippers

Ninajirachi

The Avalanches

Rivo

Boy Harsher

Amaia

Juan Hansen Live

Violet Grohl

Enzocerobulto

Daniela Spalla

Zé Pequeña

Dandára

Hana Fox

Molle

La Ramona

Cómo comprar las entradas para el Lollapalooza Argentina 2027

Con la publicación de la grilla por jornadas, la organización habilitó la venta de entradas individuales para quienes quieran asistir a una fecha determinada.

Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma AllAccess, en www.allaccess.com.ar. También continúa la venta de abonos generales para las tres jornadas del festival.