Villarruel cita a los jefes de bloque para arrancar el debate por la Reforma laboral 

Con el proyecto de Modernización Laboral ya ingresado en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objetivo de ordenar el inicio del debate en sesiones extraordinarias.

El encuentro se realizará a las 11 en el Salón del Senado y buscará coordinar el tratamiento exprés de la reforma laboral, en paralelo al avance del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La cita marcará el punto de partida formal para definir la integración de las comisiones clave y el cronograma de trabajo que La Libertad Avanza necesita para intentar votar la iniciativa antes de fin de año.

El oficialismo apura el dictamen del Presupuesto 2026 en Diputados con ayuda de gobernadores aliados

La Libertad Avanza puso en marcha el período extraordinario y dejó todo listo para dictaminar este martes el Presupuesto 2026, con el objetivo de votarlo el miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, buscan apoyos contrarreloj, mientras desde Córdoba advierten que hasta el momento no hubo avances y se encaminan a firmar un dictamen propio.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se constituyó este lunes bajo la renovada presidencia del economista libertario “Bertie” Benegas Lynch, y el oficialismo se aseguró 20 de los 49 casilleros. Como para dictaminar se necesitan 25, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, afiló la lapicera y se encargó de que las firmas que faltan sean de la oposición amigable.