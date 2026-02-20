Villarruel respaldó los aranceles de Trump y alertó por la apertura de importaciones: «Favorece a China»

En medio del viaje de Javier Milei a Estados Unidos, Victoria Villarruel opinó del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump. La vicepresidenta, a cargo del Poder Ejecutivo mientras el libertario está fuera del país, respaldó la política arancelaria del líder republicano y apuntó contra la apertura de importaciones, cuestionando el beneficio que recibe China.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Villarruel dijo que la decisión de la justicia estadounidense de anular los impuestos de la administración republicana «implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas» del país norteamericano.

«Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista», sostuvo Villarruel y agregó que la «apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia» del gigante asiático, profundizando «las emergencias económicas y sociales».

La vicepresidenta afirmó que «sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno».

Por último, Villarruel indicó que no hay que conformarse con «ser un país de servicios» y sentenció que la disputa es entre «nacionalismo ó globalismo».

La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



El mensaje de Villarruel va en contra de la línea oficial del círculo de Javier Milei, quienes en las últimas semanas protagonizaron distintos cruces con empresarios de todo tipo para defender la apertura de importaciones y el boom de productos importados chinos.

El enojo de Javier Milei con el dueño de Fate tras el anuncio de cierre de la fábrica: «¿Conspiranoico yo?»

Es un tenso miércoles para el sector industrial luego de que Fate, histórica fábrica de neumáticos nacional, anunciara su cierre definitivo. El adiós de la empresa implica el despido de más de 900 trabajadores. Desde el gobierno de Javier Milei no ocultaron su enojo porque la noticia surge un día previo al tratamiento de la reforma laboral y el paro nacional de la CGT.

Esta disputa contra un importante empresario del país surge a poco de las confrontaciones con el CEO de Techint, Paolo Rocca, luego de perdieran una licitación en Vaca Muerta para la compra de tubos de acero para un gasoducto contra una firma india.

En este caso, desde Casa Rosada hablan de «principio de revelación» sobre Madanes Quintanilla y todo apunta a declaraciones que dio el empresario en La Fabrica Podcast, en donde se lo escucha decir que «hay que atacar» en referencia a pedir mejores condiciones de competitividad.

“Nos quedó claro a todos hoy… ‘hay que atacar’… principio de revelación”, tuiteó un economista cercano al Gobierno, Antonio Aracre, el cual fue reposteado por el jefe de Estado. Asimismo, el propio Milei sentenció en sus redes sociales: «Conspiranoico yo? Fin».

El Ejecutivo adjudica todo a la no inclusión del aluminio en el acuerdo comercial con Estados Unidos, por lo que quedó por el 50% de aranceles para las exportaciones. Pablo Quirno, canciller, declaró que aún así hay “una voluntad política explícita de revisarlo”.

Mientras tanto, desde Fate admitieron que, si bien hace larga data venían con problemas, el detonante fue el aluvión de importaciones desde China como detonante.