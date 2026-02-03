Luis Caputo sobre las importaciones y la crisis en la industria textil: «Nunca compré ropa en Argentina»

En medio de la polémica en el Indec tras la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión del estreno del nuevo índice de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el boom de importaciones para lograr una competencia de precios y lanzó fuertes críticas a la industria textil, una de las más afectadas durante la gestión libertaria: «Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo».

El titular de Hacienda dijo que el caso del ámbito textil es «emblemático», ya que hay sido «protegido por muchísimos años». En este sentido, Caputo cuestionó el «cuento de que hay 150 mil familias que trabajan de esto».

En contacto con Radio Mitre este miércoles, el funcionario sostuvo que «hay 47 millones de argentinos que, por 40 años, han venido paganto textil y calzado dos, tres, cuatro y hasta 10 veces lo que vale en el mundo para proteger esto«.

El ministro acotó que no es que las familias trabajadoras se hayan hecho millonarias ó que le hayan dado un «impulso impresionante» al país gracias a las políticas proteccionistas.

En este sentido, sostuvo que quienes se benificiaron «fueron los dueños», a quienes conoce en su mayoría. Caputo los calificó de «excelente gente» y hasta comentó que les tiene aprecio, pero también sentenció: «El que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado«.

«Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo», sentenció Caputo y añadió que los que tenían posibilidad de viajar, iban y compraban en el exterior.

Horas más tarde, en diálogo con LN+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también intervino en el tema: “Vos comprás un jean acá y te cuesta —pongamos números hipotéticos— US$ 100, mientras que importarlo cuesta USD 25. Lo importás, explicame, ¿dónde se pierde el puesto de trabajo?”.

Caputo: «Tenemos que generar trabajo para que el que se quede sin trabajo, consiga»

El ministro de Economía respondió que el país tiene la capacidad para competir en la industria de hilados, pero no así en la confección porque es más «difícil».

«Competís contra Bangladesh, Indonesia y demás que les pagan a la mano de obra prácticamente nada y a todos los países se les hace muy difícil competir», definió.

En esta línea, Caputo dijo que priorizarán «defender a los 47 millones y medio de argentinos» y resaltó: «El que trabaja en la industria textil no es que no puede hacer otra cosa».

«Esos son los famosos mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de que el que se queda sin trabajo. Tenemos que generar trabajo para que el que se quede sin trabajo, consiga. Ese es el punto», concluyó.

En números: cómo se encuentra la industria textil en medio del boom de importaciones

Desde Infobae reportaron el malestar del sector de la indumentaria tras las declaraciones de Luis Caputo y Manuel Adorni.

Y es que, tan solo en los últimos días, se registraron varias plantas textiles con reducción de producción, despidos y hasta cierres.

Uno de los casos fue la firma Emilio Alal, Grupo Dass, el fabricante de zapatillas para marcas como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics. También ocurrió con Eseka S.A, que provee lencería las Cocot y Dufor. El mismo escenario ocurrió en la compañía TN & Platext.

De acuerdo informó el Indec, desde la Fundación Pro Tejer resaltaron que la producción textil tiene una de las contracciones más profundas de la industria manufacturera: en noviembre de 2025, cayó 36,7% de manera interanual y, si se la compara con noviembre de 2023, la cifra escala a a 47,6%.

Con respecto a la fabricacción de prendas, cuero y calzado, la producción cayó 17,6% interanual en noviembre de 2025 y 19,3% comparado con noviembre 2023.

Por último, indicaron que la capacidad instalada del sector textil se ubicó en el nivel más bajo de toda la industria (29,2%), ya que implica una caída de 19 puntos porcentuales comparado con noviembre de 2024 y casi 30 puntos con noviembre 2023.

En términos netos: esto significa que siete de cada 10 máquinas textiles se encuentran paradas por falta de producción.

“Hoy no hay consumo en Argentina. No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan», concluyeron desde Pro Tejer.