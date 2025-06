Lorena Villaverde defendió tareas en la Ruta 22 y habló de un modelo de concesiones privadas y peajes

La diputada nacional de Río Negro por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, habló en Roca de la situación de la Ruta Nacional 22, volvió a cargar las tintas contra el gobernador Alberto Weretilneck y su gestión y mencionó la estrategia del gobierno nacional para las rutas con un «modelo a la chilena».

Este fin de semana visitó la zona del Alto Valle el economista y disputado nacional por Buenos Aires Alberto «Bertie» Benegas Lynch, acompañado por Villaverde y varios dirigentes libertarios de la región.

Entre los temas locales, el principal fue el de la situación de la Ruta 22, luego de los reclamos públicos que planteó la provincia de Río Negro por las mala condiciones de la obra de ampliación. Villaverde respondió: «A mí me sorprende esta esta preocupación espontánea del gobernador, siendo que está en el poder hace 16 años en esta provincia y verdaderamente nunca atendió a esta cuestión de fondo. Esto fue también su marca de gobierno registrada, él viene del kirchnerismo, ha atravesado esos gobiernos con amistad, cerró su campaña con (Sergio) Massa y de repente ahora le preocupa una ruta. O no la conocía, o no ha recorrido la provincia antes o no la vio que estaba en estas mismas condiciones en la que está» cuestionó.

Villaverde agregó que el gobierno actual está «atendiendo esta problemática desde el momento cero, se han realizado los mantenimientos que ustedes han podido ver y estamos todavía, seguimos trabajando en los accesos de aquí de General Roca. Estamos trabajando sobre el de Villa Regina. Ayer estuvimos en en Río Colorado y una de las rutas también que estaba muy deteriorada fue la ruta 40 y hoy es un billar. En la 151 hemos trabajado muchísimo la semana pasada con partes de repavimentación y bacheo», detalló.

La charla de Benegas Lynch y Villaverde en Roca, el viernes.

«Dejaron un organismo destruido, justamente con la sentencia de esta semana sobre Cristina sabemos el antro de la corrupción que fue Vialidad Nacional. Entonces, el gobernador parece que no entiende cómo hemos recibido ese organismo«.

Respecto a las posibles soluciones, dijo que «desde LLA y el gobierno nacional estamos trabajando en un proyecto integral de conectividad donde seguramente disminuya el porcentaje de rutas a ser mantenidas por Vialidad y vayamos a un esquema de de concesiones donde interactuemos con todos los actores protagonistas de el uso: los habitantes, los sectores industriales que van a estar utilizando más la ruta, tendrán que también colaborar y participar en este esquema nuevo que estamos planteando».

Villaverde se mostró partidaria del modelo chileno, de concesiones privadas con peajes, porque «acá hablamos solamente de mantenimiento y todas las obras que faltan hacer ¿quién las va a hacer? El Estado no lo va a hacer, este gobierno plantea que no va a haber obra pública. No va a meterse en áreas que no sean educación, salud y seguridad. Tiene que haber una suerte de combinación de lo público y lo privado. Hoy el mercado determina que vamos a tener en el 2030 un camión por minuto con la arena de fracking y con la exportación de productos . Bueno, para que eso suceda va a tener que involucrarse el privado a dar la solución», finalizó.

En relación a las próximas elecciones, Villaverde consideró que el principal rival de LLA son tanto el kirchnerismo como Juntos Somos Río Negro, «porque son lo mismo. La foto es siempre la misma, el kirchnerismo en la provincia de Río Negro es JSRN. Es la manera populista en que se ha venido gobernando la provincia desde hace 16 años y así estamos», indicó.

Consideró que los avances económicos que tiene la provincia «son consecuencia del modelo económico nacional que llevan adelante Javier Milei con la estabilización económica, el RIGI para el GNL, las desregulaciones… así como Weretilneck se saca las culpas sobre la Ruta 22 culpando a Nación, ahora se tribuye méritos y beneficios de una realidad que no construyó«.

Benegas Lynch y la difusión del modelo

En Roca, los libertarios realizaron un seminario en un céntrico hotel de la ciudad, donde Benegas Lynch desgranó algunos análisis sobre la situación política nacional. «Tanto Lorena como otros diputados que vienen realizando el armado provincial de LLA me han ido pidiendo venir a dar charlas a sus equipos o a productores, y difundir la actividad y yo encantado de apoyar con un análisis de la coyuntura política, y el tema de la batalla cultural» explicó el diputado.

«Para nosotros es clave entender ciertas ideas de la libertad antes de votarlas y de hecho la gente las ha votado. En los últimos meses ha sido meteórica la velocidad, realmente la batalla cultural lleva décadas, a veces siglos, en la Argentina nos cambiar el chip del estatismo nos llevó casi un siglo. Y Javier (Milei) ha hecho este esfuerzo en la última milla que ha sido eh meteórico, por eso es tan impresionante el proceso», señaló.