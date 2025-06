El deterioro de las rutas de Río Negro no distingue jurisdicción

Las rutas de Río Negro evidencian el desgaste del tiempo, el peso del transporte de cargas sin control, el uso de materiales de mala calidad, la falta de inversiones de fondo, y rige para las trazas de la administración nacional y provincial sin distinción.

El gobierno provincial días atrás inició una cruzada para exponer el mal estado de las rutas nacionales y focalizó su mirada en cuatro arterias troncales, para distintas regiones y actividades económicas, que considera en peor estado: la 22, 151, 23 y 40. Por eso prepara una demanda en la justicia federal con respaldo de cámaras empresariales, municipios, entidades intermedias, con informes técnicos y económicos.

Pero en jurisdicción provincial también hay rutas con un deterioro notable, algunas con una solución en marcha como las rutas 6 y 8 que unen la Región Sur y el Alto Valle y actualmente están en obra de repavimentación; mientras que están en carpeta para una mejora a mediano plazo los accesos a los aeropuertos de Viedma y Bariloche; y otras no tienen previsiones.

“El estado de las rutas es un reclamo generalizado”, admitió el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y apuntó a las trazas nacionales que están “destruidas, con contratos abiertos y cero mantenimientos”.

La Ruta Provincial 6 en la zona de Paso Córdoba ya está en obra. Foto: Juan Thomes

La provincia había pedido la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151, pero la oferta de Nación fue un traspaso con las trazas como están actualmente, con la obra paralizada en la principal arteria productiva del Alto Valle (entre Roca y Cipolletti) y el mal estado del tramo hacia la zona petrolera. Por eso, no fue aceptado, explicó el ministro a Diario RÍO NEGRO.

Para Enzo Fullone, delegado del Distrito 20 de Vialidad Nacional, la demanda enfática del gobierno provincial por las rutas nacionales en este momento tiene una motivación política con las elecciones que se avecinan.

Echarren dijo que el problema “no es de este gobierno en particular, pero ahora además del histórico problema que no controlan las cargas, no hacen mantenimiento, no realizan más contratos y los que estaban abiertos no se sabe qué van a hacer”.

El mal estado de las rutas, una por una

Una de las rutas que tenía contrato para la repavimentación y quedó sin avances es la 151, una arteria con un deterioro importante que une Cipolletti y Catriel. Vialidad Nacional informó días atrás que luego de las tareas de mantenimiento y mejoras en la Ruta 22 a la altura de Roca y Villa Regina, continuará por esta traza, pero no hay perspectivas de que se retome el plan de repavimentación integral.

Irónicamente la Asociación Civil de Fútbol Amateur de Catriel la lanzó la semana pasada el torneo “Políticos de la Nación Argentina repavimenten la Ruta 151” para reafirmar el reclamo de la comunidad.

En la Ruta 23, más allá de que hay unos 40 kilómetros todavía de ripio y sin continuidad de la obra, la parte asfaltada entre Jacobacci y Los Menucos ya presenta agrietamiento y pozos, por el peso del transporte de cargas de la zona que no tiene control.

Una de las conexiones con la Ruta 23 son las rutas provinciales 8 y 6 que ahora están en obra. La provincia realiza esta tarea con dos puntos de trabajo en paralelo, uno en Paso Córdoba y otro en La Esperanza. Se tardó años en decidir la repavimentación, pero finalmente comenzó en mayo y trabajarán hasta la veda climática en el asfalto, luego en obras complementarias. Allí habrá control de cargas fijo y rotativo.

La Ruta de Vaca Muerta y el impacto de los camiones

La Ruta Provincial 69 es otra arteria de alto tránsito y deterioro. La situación quedó expuesta en la Legislatura cuando la diputada Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) pidió destinar recursos del canon que pagará el consorcio VMOS a repavimentar esta traza de solo 10 kilómetros desde Campo Grande hasta el límite con Neuquén, porque es la ruta que conduce a Vaca Muerta y conecta con la Ruta 7 de Neuquén.

Echarren dijo que esa ruta tendrá una obra en corto plazo y se concentrará en el sector de semáforos en el acceso a Campo Grande donde se evidencian los desniveles producto del frenado de los camiones. “Esas deformaciones se repararon dos veces con asfalto y no dio resultado, ahora vamos a hacer un pliego de licitación para hacerlo con hormigón”, anunció. La obra no incluirá toda la traza y descartó el pedido de que tenga doble vía de cada lado: “Es inviable”, sentenció.

La Ruta Provincial 69, a la altura de Campo Grande, presenta severas ondulaciones. Es la traza rionegrina que va a Vaca Muerta. Foto: Matías Subat

El exintendente de Campo Grande, Ariel Rivero, expuso la semana pasada la crítica situación de la Ruta 69 con un video. “Es indispensable hacerla completa es la ruta por la que sale toda la producción de Vaca Muerta”, señaló.

También Catriel presiona para asfaltar el llamado Corredor Vaca Muerta Norte que transita por la Ruta Provincial 57. Actualmente quedan 50 kilómetros de ripio y no hay planes a corto plazo.

Valle Medio, la rotonda y otras paralizaciones

En el Valle Medio, la rotonda de Choele Choel aún espera. Vialidad Nacional después de la presión social y de todos los sectores políticos realizó un ordenamiento del sector paralizado con señalización y habilitó el tránsito, pero la obra definitiva aún no arranca, aunque el intendente Diego Ramello (JSRN) remarcó que los topógrafos están trabajando para darle continuidad.

Por esta obra, que estuvo paralizada desde el último año de gestión de Alberto Fernández, intervinieron todos los sectores políticos y hay un fallo judicial contrario a una demanda del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos).

Además, en el Valle Medio quedó paralizada la repavimentación del camino rural “La Rinconada”, que une Choele Choel con Luis Beltrán, que tiene un severo deterioro. También quedó en la mitad de la traza -hasta la escuela 77- el asfalto en el camino productivo Paso Piedra, que se hizo con el Plan Castello. El proyecto no preveía completar los 15 kilómetros para unir Choele Choel y Lamarque por esa vía alternativa.

En Bariloche, el municipio interviene y pide la avenida Bustillo

El intendente de Bariloche Walter Cortés (PUL) la semana pasada dijo que le pidió al gobernador Alberto Weretilneck el traspaso de la avenida Bustillo, que es de jurisdicción provincial y presenta zonas complicadas por los pozos y grietas que solo se parchan con ripio o material en caliente que se levanta con la primera lluvia.

Cortés dijo que le llegan reclamos a diario por el mal estado de la avenida troncal que va desde el Monolito hasta el Llao Llao, son 25 kilómetros bordeando el lago Nahuel Huapi. Dijo que hay un compromiso de que la transferencia sea con un fondo para realizar las tareas de mantenimiento necesarias, pero no hay plazos.

Anteriormente, en la gestión de Gustavo Gennuso, el municipio hizo la mitad del camino viejo al cerro Catedral (Ruta Provincial 79), pero falta la otra parte que sería vital para descomprimir el tránsito en la zona oeste y la llegada al centro invernal.

El municipio tomó la obra de hacer una traza provincial -en un tramo de 3 kilómetros- ante la falta de decisión del Gobierno, que la tuvo varias veces en agenda, pero nunca la concretó. Años antes, la Provincia priorizó la Ruta 82 que sale a la Ruta 40 sur.

Los accesos a los aeropuertos iniciarán obras en el 2026

La repavimentación de las rutas provinciales 51 y 80, que corresponden a los accesos a los aeropuertos de Viedma y Bariloche, respectivamente, tienen compromiso de financiamiento y se trabaja en los pliegos de licitación.

Los recursos llegan con un crédito de la Corporación Andina de Fomento a través del Consejo Federal de Inversiones y la Provincia realizará las licitaciones. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, dijo que una consultoría realiza los pliegos que se espera que estén listos para octubre y la licitación llegará antes de fin de año. Las obras iniciarían en 2026.

La Ruta Provincial 80 llega al aeropuerto de Bariloche. Tiene grietas y pozos. Foto: Chino Leiva

El mal estado de los dos accesos a los aeropuertos es notable y los sectores vinculados al turismo y el comercio reclaman hace tiempo poner el ojo en esas trazas, especialmente en Bariloche que tiene en el mercado aéreo un porcentaje importante de su economía turística.

La obra de Viedma tiene una inversión de 2.675 millones de pesos y contempla dos rotondas. En Bariloche el presupuesto es de 2.245 millones de pesos.

“En estas rutas el asfalto cumplió su vida útil, no es un problema de peso, son pavimentos añejos que con un bacheo no se resuelve”, puntualizó el ministro.