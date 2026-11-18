El Concejo Deliberante de Roca tratará este jueves en una sesión extraordinaria dos proyectos de ordenanza que apuntan a generar fondos en medio de la crisis que afecta al municipio, situación que quedó en evidencia con el pago desdoblado de los salarios de octubre pasado.

Moratoria de tasas municipales y multas

Según pudo saber este medio, la sesión incluirá una ordenanza que implementará una moratoria de tasas y servicios municipales, lo que permitiría el ingreso de fondos a la comuna de Roca, con un cierto flujo de regularidad.

La normativa incluye deudas por tasas por servicios municipales, por seguridad e higiene, y también estarán incluidas las multas. En caso de pago contado se condonará el 100% de los intereses.

La fecha de corte es el 31 de octubre y las deudas no tienen que estar judicializadas. El plazo de la regularización será el 22 de diciembre.

Buscan impulsar la venta de terrenos municipales

Por otra parte, también se supo que se impulsará el remate de terrenos que están en manos del municipio, para generar de esta forma nuevos ingresos a las arcas municipales.

En este proyecto están incluidos casi 80 lotes en posesión del municipio que podrán ser subdivididos o unificados. En este marco la ordenanza que se buscará aprobar tendrá también la posibilidad de vender los lotes sin servicios.

El proceso de subasta tendrá las características que viene realizando el municipio a través del Colegio de Martilleros de la ciudad durante el año pasado y en 2026.

Una crisis financiera que tomó a todos por sorpresa

La crisis financiera del municipio que dirige María Emilia Soria causa sorpresa en todos los ámbitos. El 3 de noviembre pasado se informó que se iban a pagar en forma desdoblada los salarios de los trabajadores municipales.

Finalmente el trámite, que tenía como plazo de cancelación cinco días hábiles se aceleró con un adelanto de la coparticipación provincial que autorizó el gobernador Alberto Weretilneck de unos 800 millones de pesos.

La preocupación y las críticas a la gestión de María Emilia Soria se extendieron por igual. En el origen de la situación estaría la no llegada de un crédito del Banco Provincia de Neuquén por 6.000 millones de pesos, que tendría autorización del gobierno rionegrino y también de Nación, pero que aún no contaría con la autorización del Banco Central que preside Santiago Bausili.

La falta de información del titular de Hacienda, Pablo Rolo, habría desencadenado el pago desdoblado. El funcionario se encuentra actualmente de «licencia», según informó el municipio.

En este escenario, la preocupación por el pago de salarios no se extiende solo a los sueldos de noviembre sino a otro momento clave: la cancelación del medio aguinaldo de fin de año que demandará más fondos municipales.

Con este fondo este jueves sesionará el Concejo Deliberante local, donde el oficialismo tienen abrumadora mayoría, aunque también hubo críticas a la gestión de Soria por el manejo de la crisis.