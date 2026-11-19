Hay encuentros musicales que se organizan alrededor de un escenario y otros en los que el escenario es todo el lugar. En Baterías a la Plaza, la diferencia está justamente ahí: cientos de bateristas ocupan un mismo espacio, siguen una base rítmica común y convierten sus instrumentos en una enorme orquesta de percusión.

Neuquén será protagonista por primera vez de esta experiencia. La convocatoria ya tiene 300 bateristas inscriptos y promete transformar el Parque Central en un paisaje sonoro poco habitual. El encuentro comenzará el próximo domingo a las 17.30, con entrada libre y gratuita.

Detrás de esta iniciativa están los músicos Sergio Masciotra y Jorge Araujo, quienes encontraron casi por casualidad una manera diferente de reunir a bateristas. Lo que comenzó como una actividad complementaria de unas clínicas musicales terminó convirtiéndose en un proyecto que recorrió distintas localidades y llegó a convocar a 500 participantes en uno de sus encuentros.

“Con Jorge empezamos de casualidad a hacer este tipo de eventos”, recordó Masciotra. La primera experiencia surgió durante unas convenciones y seminarios en Uruguay. Allí, después de realizar clínicas de batería, se encontraron con un grupo de músicos que habían sido convocados para participar.

En aquel momento, cada uno tocaba por su cuenta: uno hacía un solo, después otro y así sucesivamente. Entonces apareció la idea que cambiaría el rumbo de la propuesta: elegir una canción sencilla, incorporar un metrónomo y lograr que todos tocaran juntos.

La experiencia funcionó. “Salió todo espectacular, la verdad que fue hermoso”, recordó. A la vuelta decidieron convertir esos momentos en una gira por el país. Primero llegaron a localidades pequeñas, como Jovita, en Córdoba, y América, hasta que la convocatoria comenzó a crecer: cuatro baterías, después diez, veinte y finalmente cientos.

El encuentro que reunió a 500 bateristas en CABA marcó un punto de inflexión. Para sostener semejante cantidad de instrumentos fue necesario incorporar músicos de reconocida trayectoria que acompañaran desde el escenario. En aquella oportunidad participaron, entre otros, Andrea Álvarez, Sebastián Cardero, Sebastián Peyseré y músicos vinculados a bandas como Los Redondos y La Renga.

Pero la propuesta tiene una particularidad: no se trata de una sucesión de solos ni de una competencia entre instrumentistas. Todos siguen una pista y un click (el metrónomo que marca el pulso) mientras Masciotra y Araujo conducen musicalmente el encuentro.

“El escenario sería todo”, explicó Sergio al describir la dimensión que alcanza la propuesta. En el encuentro de 500 bateristas llegaron a instalar alrededor de 26 micrófonos ambientales para captar el sonido del conjunto. No buscaban registrar cada instrumento por separado, sino transmitir lo que sucedía cuando todos tocaban al mismo tiempo.

Uno de los aspectos más interesantes de Baterías a la Plaza es que no establece restricciones por edad ni por experiencia. Pueden participar músicos profesionales, aficionados, chicos que recién comienzan o personas que nunca tuvieron la oportunidad de tocar frente a otros.

“Estamos todos iguales ahí. Cada uno toca desde su lado y desde lo que sabe”, explicó Masciotra.

No hay un ensayo previo obligatorio. Los organizadores preparan una lista de canciones y los participantes se van sumando y aprendiendo a medida que avanza la actividad. La tarea de quienes conducen el encuentro es sostener la base rítmica y evitar que la intervención de los músicos más experimentados genere confusión.

Para Sergio, además, hay algo que excede lo musical. En tiempos en los que buena parte de los encuentros sociales transcurren con los teléfonos celulares como protagonistas, la experiencia propone otra forma de estar con los demás.

“Están todos tocando, mirándose, compartiendo, todos unidos, tocando una misma canción. Se arma otra cosa, es algo totalmente diferente”, sostuvo el músico.

Y en ese universo aparecen historias. Una de ellas fue la de un hombre de más de 80 años que en un principio pensaron que se acercaba para quejarse por el ruido. Sin embargo, terminó contándoles que nunca había podido tocar en vivo por cuestiones laborales y familiares. Participar del encuentro le permitió cumplir un sueño que creía perdido por su edad.

También, Sergio recuerda especialmente a un chico con síndrome de Down que fue invitado a tocar junto a los demás bateristas. En un momento comenzó a improvisar un solo. Masciotra y Araujo hicieron señas para que el resto dejara de tocar y le permitiera continuar. Cuando terminó, recibió el aplauso de todos y se emocionó hasta las lágrimas. “Hay un montón de cosas que salen fuera del libreto”, contó.

En otra experiencia, una madre le relató que su hijo, que hasta hacía poco no hablaba, había comenzado a expresarse después de interesarse por la batería. El músico recuerda especialmente aquel encuentro en el que le regaló un par de palillos al chico y recibió un abrazo inesperado.

Para Masciotra, esas situaciones muestran que el encuentro puede abrir puertas que van mucho más allá del aprendizaje de un instrumento. “La batería hace música”, resumió.

La llegada a Neuquén será la primera experiencia del proyecto en la ciudad y ya tiene 300 inscriptos. Para facilitar la organización, los bateristas serán convocados en bloques de aproximadamente 50, con distintos horarios de llegada para poder trasladar y ubicar los instrumentos sin generar complicaciones.

La convocatoria incluye únicamente baterías acústicas. Una vez finalizado el armado, todos los participantes tocarán juntos: no serán grupos que se suceden frente al público, sino una multitud de bateristas que formará una sola escena musical.

Masciotra destacó también la importancia de contemplar las necesidades de los participantes. En encuentros anteriores organizaron la ubicación de chicos y personas con movilidad reducida cerca de sus familiares, para facilitar los ingresos y las salidas.

La actividad también genera movimiento alrededor del evento. Según explicó, en las ciudades que reciben la propuesta se movilizan food trucks, artesanos, hoteles, bares y comercios, además de las familias que acompañan a los músicos. “Es como que se ilumina cada lugar después del evento”, describió.

Mientras la organización prepara la primera edición neuquina, el proyecto ya mira hacia otros destinos. Masciotra adelantó que recibieron invitaciones para llevarlo a Miami, España, Chile y Uruguay durante el próximo año.

Por ahora, la expectativa está puesta en el Parque Central. Allí, cientos de bateristas compartirán una misma canción, un mismo pulso y una experiencia que, como descubrieron sus creadores, puede producir algo difícil de ensayar: la emoción de sentirse parte de algo colectivo.