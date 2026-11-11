La libertaria Lorena Villaverde viajó a Estados Unidos con planes para Río Negro

La diputada libertaria Lorena Villaverde inició una gira por Estados Unidos con el objetivo de “promover inversiones en Río Negro”.

Luego de varios meses sin actividad pública, la diputada vuelve a la escena política rionegrina con una “agenda de trabajo orientada a presentar el potencial productivo de la provincia”, según remarcaron desde su equipo de trabajo.

Villaverde fue electa senadora nacional por Río Negro en las elecciones de 2025, pero no asumió y mantuvo la diputación por denuncias que la vinculaban a supuestos nexos con el narcotráfico, acusaciones de las cuales fue sobreseida.

En el ámbito partidario, la diputada mantiene la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro aunque no participa activamente de las decisiones ni el armado provincial -hoy en manos principalmente del senador Enzo Fullone y el vicepresidente Damián Torres-, sin embargo semanas atrás volvió dejar abierta la posibilidad de postularse por la gobernación en 2027. Su viaje actual apunta a ese posicionamiento.

Villaverde estará en Nueva York y Washington “para vincular a empresas y productores rionegrinos con inversores, socios tecnológicos y nuevas oportunidades de financiamiento y exportación”, señalaron.

El viaje de la diputada comenzó el lunes y culminará la próxima semana, según pudo conocer este diario.

“La visita se enmarca en la apertura e integración internacional que impulsa el presidente Javier Milei”, indicaron desde la oficina de la diputada que enumeró entre sus objetivos buscar que las “oportunidades se traduzcan en inversión, mayor valor agregado y empleo para los rionegrinos, acercando a productores, emprendedores y empresarios a nuevos socios y mercados”

Reuniones en el Consulado y la ONU

Según información proporcionada por el equipo de prensa de la diputada, la agenda de Villaverde se inició en Nueva York con un desayuno de trabajo en el Consulado argentino junto a representantes empresariales, financieros y del sector energético. También tiene prevista una visita a la ONU y un almuerzo de trabajo en la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, además de encuentros con referentes de la banca de inversión.

En Washington están previstos encuentros con representantes del Congreso estadounidense, la Embajada argentina, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), el Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

“Los temas centrales serán la energía, el agua y el riego para ampliar la producción de alimentos, las rutas, los ferrocarriles y los puertos, junto con la minería, la tecnología y el turismo”, enumeraron.