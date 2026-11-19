Una chica caminaba sola la noche del martes por la zona del Alto de Bariloche. Había ido a visitar a un familiar, que vive en el barrio Unión y cuando regresaba caminando a su domicilio un hombre comenzó a seguirla.

“¡Morocha vas a hacer mía!”, le decía a corta distancia a la víctima que apuraba el paso para tratar de llegar lo más rápido posible a su casa. A la altura de la avenida Crucero General Belgrano y Peulla, a metros del barrio 2 de Abril, el joven la sujetó del brazo a la chica y comenzaron a forcejear. «¡Vos te vas conmigo!», le advirtió el agresor a la chica, según relataron fuentes oficiales que tomaron conocimiento de la denuncia.

El agresor intentaba llevarla por la fuerza en dirección a un descampado, ubicado en ese sector. Aterrorizada, la víctima gritó por ayuda. Vecinos del lugar escucharon el pedido desesperado de auxilio de la joven y salieron a socorrerla.

Los vecinos liberaron a la chica, le dieron una golpiza al agresor y lo capturaron mientras esperaban a los efectivos policiales, porque denunciaron lo que pasaba en una comisaría.

Lo imputarán en las próximas horas

Cuando los policías llegaron al sitio indicado constataron que vecinos tenían capturado al sospechoso que presentaba golpes en el rostro y varias partes de su cuerpo, según señalaron las fuentes.

Los policías dialogaron con la víctima que relató la dramática situación que había vivido minutos antes en ese sector de la ciudad. Según las personas que entrevistó el personal policial, al agresor se le cayó de entre la ropa un cuchillo mientras forcejeba con los vecinos que lo aprehendieron.

Los policías a cargo del procedimiento detuvieron al sospechoso, cuya identidad se mantuvo en reserva, y avisaron al fiscal de turno Guillermo Lista. La víctima hizo la denuncia correspondiente que se suma a los testimonios recolectados por los efectivos policiales en el lugar del hecho.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron este miércoles que el sospechoso continuaba detenido a la espera de la audiencia de formulación de cargos que se hará posiblemente mañana jueves.