Visita de León XIV a Argentina: Gobierno prepara el operativo para recibir a siete millones de personas, ¿hay feriado?

Gobierno y la iglesia brindaron una conferencia de prensa sobre la llegada de León XIV. Foto: Clarín Fotografía.

El Gobierno nacional y la Iglesia católica encendieron los motores para lo que será el evento de convocatoria masiva más grande de las últimas décadas en el país. Tras confirmar el itinerario del papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre, las autoridades anticiparon que esperan movilizar a más de siete millones de personas y admitieron que analizan declarar asueto durante las jornadas del recorrido.

En una conferencia conjunta en Casa Rosada, funcionarios y referentes eclesiásticos buscaron blindar la organización logística y, al mismo tiempo, desactivar las lecturas políticas en torno a los gestos que el Pontífice pueda tener hacia los sectores más golpeados por la coyuntura económica.

«El más grande de la historia»: 120 horas de operativo y vuelo de bandera

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el dispositivo de custodia no tiene antecedentes en el país. Integrará a fuerzas federales, provinciales y municipales en un esquema coordinado sin pausa.

Serán 120 horas ininterrumpidas de un comando unificado que operará de manera continua durante toda la estadía del Santo Padre. En este sentido, se coordinarán tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y 11 encuentros cerrados.

Sobre la llegada del papa, canciller Pablo Quirno confirmó que León XIV aterrizará el domingo 8 a las 16:30 en Aeroparque, en un vuelo de la aerolínea de bandera proveniente de Montevideo. En este sentido, indicó que el Gobierno evalúa la declaración de asueto administrativo o escolar durante los días de la visita para ordenar la circulación urbana.

«Sin diferencias»: el intento de Casa Rosada por despolitizar la visita

Ante la expectativa por las paradas del Papa en lugares sensibles como el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole o el Complejo Penitenciario de Buenos Aires, el Gobierno intentó desactivar cualquier señal de enfrentamiento con la Santa Sede.

«No hay ninguna diferencia fundamental entre la Iglesia y el Gobierno nacional», aseveró Quirno. En la misma línea, el nuncio apostólico Michael Wallace Banach remarcó que el viaje es «eminentemente pastoral» y que el Sumo Pontífice llega «principalmente como pastor para fortalecer a sus hermanos en la fe».

Las cuatro paradas multitudinarias del Papa León XIV en el país

Durante sus cuatro días de estadía —en los que se alojará en la Nunciatura Apostólica de Recoleta—, León XIV mantendrá un encuentro oficial con el presidente Javier Milei en Casa Rosada el mismo domingo de su llegada, para luego encabezar las principales ceremonias religiosas: