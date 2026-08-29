Visita del papa León XIV a la Argentina: una delegación de la Santa Sede llega a Buenos Aires para definir la logística

Una delegación de la Santa Sede llega a Buenos Aires para definir la logística.

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires para avanzar en la organización de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. La comitiva, denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede”, arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.

El arribo contará con un operativo especial de seguridad que incluirá acompañamiento policial durante los traslados y un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (Gedex) de la PFA. El traslado se realizará en un dispositivo integrado por cinco vehículos.

La presencia de los representantes del Vaticano responde a la necesidad de acordar distintos aspectos logísticos y de seguridad con las autoridades nacionales. La coordinación de las tareas resulta clave para la preparación del viaje que el sumo pontífice realizará al país.

El papa León XIV pisará suelo argentino por primera vez desde su asunción en una visita que se extenderá durante tres días. El pontífice arribará el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre.

Su agenda oficial contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la ciudad de Córdoba.