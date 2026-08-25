Visita del papa León XIV a la Argentina: audiencia clave en Roma y llegada de enviados del Vaticano

El papa León XIV recibirá este jueves 27 de agosto en la Santa Sede a las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en una reunión institucional determinante para avanzar en los preparativos de la visita oficial que realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Tres días después, el domingo 30, arribará a Buenos Aires una comitiva del Vaticano reforzada en materia técnica y de seguridad para auditar en territorio los escenarios de las actividades públicas.

Según reveló Infobae, la audiencia en Roma estará encabezada por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro. Desde el Episcopado señalaron que la comitiva presentará un esquema operativo preliminar, ya que el programa definitivo se terminará de definir hacia mediados de septiembre, una vez concluida la inspección de los enviados pontificios. La visita marcará el regreso de un Papa a la Argentina tras 39 años, desde la histórica estadía de Juan Pablo II en abril de 1987.

Inspección en Buenos Aires, Luján y Córdoba

De acuerdo con lo informado por fuentes eclesiásticas y vaticanas, la comitiva que llegará el domingo estará liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos de la Santa Sede, acompañado por el jefe de seguridad del Vaticano y especialistas técnicos. Durante su estadía de cuatro días en el país —previa escala antes de continuar la gira hacia Uruguay y Perú— la delegación examinará las tres sedes tentativas para las misas y actos multitudinarios:

Ciudad de Buenos Aires: El entorno del Monumento a los Españoles , en el barrio de Palermo.

El entorno del , en el barrio de Palermo. Provincia de Buenos Aires: La plaza y el santuario de la Basílica de Luján .

La plaza y el santuario de la . Córdoba: El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Los emisarios pontificios evaluarán los accesos, la logística de evacuación y los corredores de traslado, además de compatibilizar los protocolos del Vaticano con el operativo de las fuerzas de seguridad locales. Durante su estadía en el país, León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo conjunto del Gobierno nacional y la Iglesia

En el ámbito del Poder Ejecutivo, fuentes de Casa Rosada confirmaron que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, designó a Mara Gorini como responsable de coordinar la organización de los actos públicos y articular el trabajo con las autoridades eclesiásticas. En ese marco, el Gobierno ya mantuvo una mesa de trabajo junto al nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, el arzobispo porteño Jorge Ignacio García Cuerva y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se definió en las reuniones de planificación, el Estado nacional —bajo la coordinación de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva— asumirá las tareas de infraestructura, logística y custodia federal, mientras que el contenido pastoral y litúrgico de las celebraciones quedará bajo la órbita exclusiva de la Iglesia católica.

Con información de Infobae.