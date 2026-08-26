Karina Milei coordina el operativo para la llegada del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno prepara con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires el operativo por la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este miércoles la segunda reunión de trabajo —y la primera de carácter interjurisdiccional— para coordinar los operativos de logística, seguridad y organización ante la próxima llegada del papa León XIV a la Argentina.

Papa León XIV en Argentina: Karina Milei organiza el operativo

El encuentro reunió en la misma mesa a representantes del Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De acuerdo a lo que resaltaron fuentes oficiales, el objetivo fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada uno de estos distritos, entre el 8 y 11 de noviembre.

Durante la jornada se repasaron los dispositivos de seguridad, la logística de traslados, los esquemas de comunicación y el presupuesto asignado para los eventos centrales que presidirá el Sumo Pontífice.

Como paso clave en la planificación, durante el encuentro se confirmó que este domingo llegará al país una comisión oficial de la Santa Sede. La comitiva del Vaticano realizará un “relevamiento en territorio” para inspeccionar los escenarios elegidos para los encuentros masivos.

Una vez finalizada la recorrida técnica de los delegados papales, las autoridades nacionales y subnacionales mantendrán una nueva mesa de trabajo coordinada para ajustar los proyectos organizativos definitivos.

El primer encuentro para planificar el arribo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica se produjo el último martes y también estuvo encabezado por la hermana del jefe de Estado.

En torno a esta cumbre, participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

NA