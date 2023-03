Vuelve Macri y esperan definición para destrabar la interna del PRO

A su regreso de una gira por Europa, Mauricio Macri reaparecerá en Rosario, la ciudad santafesina jaqueada por la violencia narco, mientras se esperan definiciones para destrabar la interna del PRO, que tiene como protagonistas a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, con ramificaciones en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Macri (quien viajó a Francia, Italia y Suiza por compromisos con la Fundación FIFA y conferencias sobre liderazgo) desembarcará en Rosario el lunes 20 para presentar su libro “¿Para qué?”, en un evento organizado por la Fundación Libertad que utilizará para reafirmar un discurso duro sobre el combate al narcotráfico.

Además, Macri visitará esa misma semana, en fecha a confirmar, la provincia de Córdoba, en busca de capitalizar la foto de unidad entre Luis Juez y Rodrigo De Loredo, quienes recientemente anunciaron que dirimirán las fórmulas a través de una encuesta.

Todo Juntos por el Cambio aguarda señales del expresidente, quien aconseja sobre el rumbo que debe seguir el próximo gobierno pero mantiene la incógnita sobre su candidatura: lo anunciaría recién entre fines de este mes y principios de abril, cuando falten tres meses para el cierre de listas para las PASO.

El empresario alienta la competencia en el PRO sin inclinarse, hasta el momento, por ninguno de los competidores. Tanto Larreta como Bullrich tienen decidido competir más allá de la decisión del fundador del PRO, mientras que Vidal volvió a avisar que declinaría su postulación si el exmandatario se presenta.

“Si él decide competir, como expresidente y desde la experiencia que tiene (más que yo), sin dudas que no tengo que competir”, insistió la exgobernadora bonaerense . Y agregó: “Yo creo que él tiene derecho a tomar esa decisión”.

Por el contrario, cuando se le consultó si declinaría su candidatura a pedido del jefe de Gobierno porteño, sentenció: “Horacio es mi amigo, pero no es mi jefe. Compartimos un espacio político y una amistad de muchos años (…) pero yo no me presento si con eso contribuyo a un proyecto político general, no al de Horacio en particular”.

Vidal se acercó en los últimos días a Bullrich y se habló de un encuentro público que todavía no tiene fecha. De concretarse, la foto promete causar un fuerte impacto en la puja con Larreta, tal como sucedió cuando la exgobernadora posó con Macri en su nuevo bunker de campaña.

“El kirchnerismo es un régimen populista que quiere hacer la ley a su manera. Crearon una enorme fábrica de pobres”. Patricia Bullrich expuso ayer en la Universidad de Florida, Miami.

La disputa se extiende a la Provincia y la Ciudad

La interna del PRO se ramifica en la provincia de Buenos Aires (donde se alistan Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Joaquín De la Torre y Javier Iguacel) y la Ciudad (con Jorge Macri, Fernán Quirós, Emmanuel Ferrario y Soledad Acuña), con distintos grados de apoyo por parte de los máximos exponentes del PRO.

La definición de Macri no solo servirá para ordenar la interna amarilla sino también para despejar el camino hacia las elecciones primarias de Juntos por el Cambio, donde también están anotados los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes, el peronista republicano Miguel Pichetto y la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Morales se lanzará oficialmente este miércoles en el teatro porteño Gran Rex.