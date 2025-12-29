Un intendente planteó frenar las reelecciones en Río Negro y abre el debate en los municipios

La posición planteada por el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, de ponerle fin a las reelecciones en los municipios abre el debate no solo con sus vecinos del Valle Medio, la mayoría con más de un mandato en el poder, sino también dentro de su propio partido, Juntos Somos Río Negro, que tiene líderes territoriales que llegarán a 28 años de gobierno al finalizar esta gestión.

A mediados de año en Choele Choel, el partido Somos Choele presentó un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica Municipal para establecer un freno a las reelecciones de todos los cargos electivos. El intendente Ramello sorprendió ahora, seis meses más tarde y al cierre del año, al mostrar interés en esta premisa y alentar la imitación por parte de todos los municipios de la provincia.

“La reelección indefinida de intendentes en Río Negro es un privilegio que la democracia no puede tolerar más”, acusó en su cuenta de X y dijo que “la política debe dar el ejemplo”. El jefe comunal cumple su segunda gestión consecutiva.

Hay que aclarar que cada municipio tiene autonomía y sus propias normas locales por lo que un límite de mandatos solo puede darse con modificaciones en la carta magna local o en su defecto una norma superior como puede ser un mandato de la Constitución Provincial.

En Bariloche se abre el debate de reforma de la Carta Orgánica Municipal el próximo año y este tema puede ser incluido. El exlegislador Alejo Ramos Mejía (Frente Renovador) por estos días lanzó la propuesta de generar alternancia en el poder y limitar las reelecciones, actualmente permitidas para cumplir dos períodos de gobierno.

Hay intendentes que llevan siete gestiones

Hoy al menos una quincena de municipios rionegrinos tienen intendentes con trayectoria, algunos cumplen un segundo mandato, hay de tres períodos consecutivos y hasta de siete mandatos al frente de intendencias. Estos últimos son dos casos puntuales y de figuras de JSRN: Mabel Yahuar en Los Menucos y Miguel Petricio en Mainqué, que cumplirán 28 años de intendentes en el 2027.

Recientemente en Ramos Mexía, con la reforma de su Carta Orgánica sancionada este año, se convalidó una propuesta del intendente Nelson Quinteros -aliado del gobernador Alberto Weretilneck- que amplió la opción hasta una re-reelección, es decir tres mandatos.

Entre los que tienen más años en las intendencias está también el intendente de Lamarque, Sergio Hernández (PJ) que cumple su quinto mandato y llegará a 20 años en el poder al cerrar esta gestión en 2027 y en Comallo, Raúl Hermosilla (JSRN), ejerce la cuarta gestión que cerrará con 16 años en el poder.

En Valle Medio, vecinos a Ramello, hay varios intendentes con más de un mandato: Miguel Jara (Juntos por Pomona) en Pomona lleva tres gestiones; Miguel “Cuni” Mansilla (UCR) cumple su segundo mandato, al igual de Robin Del Río (JSRN) en Luis Beltrán.

También tienen dos períodos María Emilia Soria (PJ) en Roca; Héctor Leineker (PJ), General Conesa; Adrián Casadei (JSRN) en San Antonio Oeste; Yamila Direne (UCR) en Valcheta y Claudia Montanaro (PJ) en Cervantes cumple su tercer mandato.