Weretilneck bajó su incidencia, pero mantiene el dominio en la agenda legislativa

La última sesión de la Legislatura de 2025 se extendió por más de nueve horas.

En el 2025, el segundo año de la gestión actual, la Legislatura de Río Negro tuvo nueve sesiones, a partir de la apertura del período 54 con el discurso del gobernador Alberto Weretilneck el 1 de marzo, con66 sanciones de leyes de las cuáles el 42,4% fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, que mantiene el dominio de la agenda parlamentaria aunque en menor incidencia que en el año anterior.

El año legislativo tuvo a mitad del período el impacto del quiebre del vínculo entre el vicegobernador Pedro Pesatti y el mandatario, luego de ser excluido de la lista de candidatos al Congreso Nacional del partido de gobierno, Juntos Somos Río Negro, pero aunque hubo señales de cierta rebeldía, con alguna sesión convocada de manera inconsulta con el Ejecutivo, el esquema no tuvo variables.

En el 2025 se mantuvo el predominio oficialista en el tratamiento de los proyectos porque además de las 28 leyes sancionadas de autoría del Ejecutivo, se sumaron 13 de JSRN. Entre ambos concentraron el 62,1% de las leyes aprobadas.

También se ratificó la exclusión del debate de propuestas de la oposición que en la última sesión de diciembre expresó el malestar que venía manifestando en las comisiones con un retiro masivo del recinto que puso en peligro el quórum para tratar proyecto del bloque CC-ARI Cambiemos, aliado al Gobierno.

El bloque oficialista de JSRN logró sancionar 13 de sus proyectos de ley en el 2025.

La distribución de leyes sancionadas (con doble vuelta) de iniciativa opositora, sumó 7 normas promovidas por el bloque CC-ARI, que significa el 10,6% del total; 6 pertenecieron al PRO (9,09%); 4 a la UCR (otra fuerza aliada a Juntos en las últimas elecciones pero molesta por su destrato legislativo).

Los bloques peronistas tuvieron menos éxito de imponer sus temas en la agenda. Tres iniciativas (4,54%) de legisladores de Vamos con Todos llegaron a ser sancionadas (una de ellas con autoría compartida con una parlamentaria oficialista) y solo una de PJ-Nuevo Encuentro, que se trató de una regulación dominial en El Bolsón, que contaba con el apoyo del intendente de esa localidad, que pertenece a JSRN.

También Yolanda Mansilla del bloque unipersonal de Primero Río Negro logró imponer un tema relevante que tuvo apoyo oficialista como es la quita de la contribución obligatoria al gremio de los judiciales Sitrajur.

El esquema de las 66 leyes sancionadas se completó con dos iniciativas surgidas en Labor Parlamentaria y una propuesta por el Superior Tribunal de Justicia.

Los legisladores del flamante bloque Cambia Río Negro, referenciados con el diputado Aníbal Tortoriello, no lograron que se incluya ninguno de sus temas en la agenda, aunque reivindican la autoría en algunos tomados por el Ejecutivo como la ley de reincidencia. Tampoco llegó a debate ninguna ley propuesta por el libertario César Domínguez, aún sin bloque reconocido.

Temas centrales para el Ejecutivo

El gobierno de Weretilneck en su segundo año del tercer mandato logró el aval para el Presupuesto 2026 y las leyes impositivas de rigor, con la autorización para la emisión de Letras del Tesoro; también fue relevante para la gestión el acuerdo con el consorcio VMOS por el bono petrolero y las modificaciones vinculadas al uso de agua por las hidroeléctricas.

Además sacó el pago de servicios de salud y educación superior por parte de extranjeros; la prisión preventiva para casos de reincidencia delictiva; la exigencia de contratación de mano de obra local; y el reconocimiento por zona desfavorable a retirados y pensionados de la Policía de Río Negro, entre otras.

De la oposición se sancionaron leyes como la modificación de las pensiones graciables a bomberos voluntarios; la norma vinculada a la muerte gestacional; declaraciones de capitales provinciales o fiestas en los municipios por actividades productivas o deportivas destacadas; la regulación dominial para Mallín Ahogado (El Bolsón); entre otras.

La exclusión de temas motivó reproches y rebelión

La oposición planteó en más de una oportunidad, públicamente y en comisiones, la exclusión de sus proyectos del temario legislativo. Pocos lograron colar alguna propuesta e incluso en un legislador oficialista habló de que las permitidas eran las iniciativas “inocuas”.

Pero el máximo reproche se vivió en la última sesión del año, el 18 de diciembre en la extraordinaria, cuando los legisladores de las bancadas opositoras se retiraron del recinto al momento de comenzar a tratarse proyectos incluidos en el temario que correspondían a la CC-ARI Cambiemos.

La situación motivó la pérdida del quórum por un momento, lo que obligó a la presidenta a cargo Silvia Morales -quien tomó el manejo de la sesión por el retiro del vice Pedro Pesatti- a ingresar a un cuarto intermedio. Luego el oficialismo consiguió que todos sus integrantes se mantengan en las bancas y regresaron los radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene, quienes también se habían retirado con carpetas y papeles en mano en la rebelión de minutos antes.

El legislador Fernando Frugoni (CC-ARI) calificó la situación como «una actitud antidemocrática”. En su descargo, antes de defender uno de los proyectos en análisis, reprochó que sus pares que se retiraron “no hacen más que minar las instituciones con actitudes tan infantiles que asoman en la superficie” y los encuadró como “los ofendidos”, que estaban enojados porque en la sesión extraordinaria el gobernador incluyó proyecto de su bancada.