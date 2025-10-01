Weretilneck de cara a las elecciones 2025: «Se elige entre los del Obelisco o los que defienden a Río Negro» 

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 se elige entre dos modelos: «Los del Obelisco o los que defienden a Río Negro«. Remarcó que el país está gobernado por un proyecto nacional que le da la espalda al interior y perjudica a las provincias.

«Es un gobierno que ajusta a los jubilados, abandona a los afiliados del PAMI, recorta a las universidades y desprotege a los productores. Todo gira en torno al Obelisco, mientras las provincias quedamos relegadas», señaló Weretilneck en declaraciones a FM Alas de Catriel.

El mandatario provincial remarcó que la elección es clara. “De un lado están los partidos nacionales que responden a Milei (por Javier) o a Cristina (por Kirchner); del otro, quienes vivimos y trabajamos todos los días en Río Negro, dando la cara y defendiendo a nuestra gente», diferenció.

Según el gobernador, los partidos nacionales «aparecen cada cuatro años a pedir el voto y después desaparecen», mientras que desde su espacio político, «con aciertos y errores, siempre damos la cara». Destacó además que los candidatos de «Juntos Defendemos Río Negro» conocen la realidad local y no responden a intereses de Buenos Aires.

Finalmente, Weretilneck advirtió sobre la importancia de tener representantes propios en el Congreso de la Nación. “Cuando la Nación se desentiende de las provincias, el único lugar donde se puede pelear por los intereses de Río Negro es el Congreso», explicó. Y concluyó: «Si los diputados y senadores responden a los partidos del Obelisco, no vamos a lograr que se repare una ruta, de conseguir obras, de obtener los recursos que necesitamos».