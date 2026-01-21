Río Negro presentó a la Unión Europea el plan GIRSU del Alto Valle que financiará con crédito millonario de Francia

El Girsu se transformó con el tiempo en uno de los principales proyectos ambientales de la región. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro presentó el proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) del Alto Valle ante representantes de la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en el marco de una agenda de cooperación internacional.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, explicó que el encuentro con organismos internacionales tuvo como eje central presentar en detalle a la Unión Europea el proyecto GIRSU Alto Valle que están trabajando con la Agencia Francesa de Desarrollo y reforzar su posicionamiento ante posibles fuentes de financiamiento.

“La idea también era ir a agradecer de alguna forma porque ellos tuvieron que ver con el financiamiento, a través del programa Euroclima, del viaje de estudios que hizo representantes de la provincia de Río Negro a Francia en noviembre”, explicó.

En cuanto a los plazos, Jimenez precisó que el cronograma ya está definido. «Hay una misión de Francia-Argentina que se va a dar en abril, que tiene que ver con el comité de evaluación del proyecto por parte de AFD», detalló, y confirmó que en mayo se realizará el comité de aprobación del proyecto.

En paralelo, la Provincia avanza con el desarrollo técnico del programa. “Nosotros para principio de febrero ya vamos a tener los proyectos ejecutivos”, adelantó, y remarcó que se trabaja en un eje central del plan: “Estamos trabajando ahora en el plan de inclusión social porque es muy importante la cuestión social que va a traer todo el GIRSU”. Además, realizarán un taller de validación con todos los municipios del Alto Valle en febrero.

Jiménez explicó que durante el encuentro también se abordaron políticas vinculadas a «conservación, áreas naturales protegidas, cambio climático y eficiencia energética», como parte de un enfoque integral.

«Les interesó mucho el plan de respuesta frente al cambio climático, las medidas de adaptación que se propusieron y hay posibilidades de que se pueda financiar alguno de estos temas». Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático.

Del descarte al tratamiento: el giro ambiental que proyecta Río Negro a partir del GIRSU

Foto: Gobierno de Río Negro.

La agenda internacional se vincula con el Presupuesto 2026, que habilita a la Provincia a gestionar endeudamiento externo por hasta 35 millones de euros para financiar el GIRSU en el Alto Valle. El aval legislativo no implica la aprobación automática del crédito, pero permite avanzar en las evaluaciones técnicas exigidas por los organismos financieros.

El proyecto actual no replica el esquema original presentado años atrás. Tras la audiencia pública de 2022, el plan fue reformulado para adaptarse a las realidades territoriales y productivas de la región.

“El proyecto anterior era un enlatado, cerrado, que se replica en distintos lugares sin contemplar realidades locales”, explicó anteriormente a este medio Mileva Klein, directora de planificación y proyectos ambientales de Río Negro. A partir de ese diagnóstico, se trabajó en una reformulación integral del proyecto con apoyo de consultoras locales y acompañamiento técnico de la AFD.

El nuevo diseño apunta a una gestión regional de los residuos, con soluciones diferenciadas según el tamaño y la generación de cada municipio. El esquema abarca a Campo Grande, Contraalmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen.

En las localidades más pequeñas se prevén estaciones de transferencia y puntos limpios regionales, mientras que las ciudades con mayor volumen de residuos contarán con plantas de tratamiento propias. Cipolletti, además, incorporará un componente específico de educación ambiental, orientado a la sensibilización comunitaria y al trabajo con escuelas.

El sistema proyectado apunta a reducir cerca del 70% del volumen de residuos, avanzar en el cierre de basurales a cielo abierto e incorporar criterios de economía circular.

Otro de los ejes estructurales del Girsu es la incorporación de criterios de economía circular para reducir la cantidad de residuos con destino final y reinsertar materiales en circuitos productivos. El sistema prevé la separación, clasificación y recuperación de reciclables, con un enfoque regional que permita darles escala y trazabilidad.

El proyecto contempla la conformación de una red de recuperadores, cooperativas y operadores que actualmente trabajan en los basurales o en la recolección informal. La estrategia busca ordenar esa actividad, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer vínculos con mercados formales de materiales reciclables, a partir de estudios previos sobre la demanda y los precios del sector.