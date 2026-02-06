Weretilneck defendió la nueva propuesta salarial y habló de un cambio de rumbo en la relación con los gremios

En el contexto de la presentación del Mundialito Femenino en el Auditorio de Diario RÍO NEGRO, el gobernador Alberto Weretilneck se refirió a la nueva propuesta salarial de la Provincia a los sindicatos estatales, la cual consideró que tuvo una «buena receptividad».

Según explicó el mandatario en diálogo con Diario RÍO NEGRO, el esquema incluye un reconocimiento extraordinario de 250.000 pesos como compensación dl año pasado, el pago de indumentaria para el personal 1844 y 1904 por el mismo monto, y una ayuda escolar de 80.000 pesos. «Todos estos índices están por arriba de la inflación», remarcó.

El Ejecutivo además resolvió nuevos lineamientos para los ingresos de los trabajadores estatales de la provincia y presentó una alternativa que combina el índice de costo de vida de Viedma con el índice nacional.

«Creo que hemos tenido una buena receptividad. Obviamente que todo esto es para seguir trabajando a lo largo del año. Es un esfuerzo importante que ha hecho la provincia», señaló, a pesar de que uno de los gremios estatales, UPCN, rechazó la oferta y hubo cuestionamientos de Unter, que al momento de estas declaraciones continuaba en la reunión paritaria.

En ese sentido, subrayó que el principal cambio respecto de años anteriores es la previsibilidad salarial. «Los trabajadores estatales de Río Negro saben que a partir de ahora su salario se va a incrementar a partir del índice del costo de vida. En los años anteriores no teníamos una política tan clara desde el punto de vista salarial», afirmó.

El mandatario sostuvo que con este esquema se inaugura «una nueva etapa» en la relación entre el Gobierno y los gremios estatales. «La dirección gremial va a tener la certeza de cómo se van a ir comportando los salarios a lo largo del año», indicó.

Respecto a la negociación con Unter, que se mantenía abierta en Viedma, Weretilneck dijo: «Esperamos en los próximos días la respuesta. Sabemos que las propuestas deben ser aprobadas en congresos, con asambleas previas, por lo que llevará algunos días más», concluyó.