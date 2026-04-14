Weretilneck firmará hoy el acuerdo con el consorcio Southern Energy S.A por el GNL

Weretilneck volverá a firmar un acuerdo con un bono inicial para Río Negro, esta vez con el consorcio SESA que integra entre otras empresas YPF. Foto: Archivo

El gobernador Alberto Weretilneck firmará hoy el acuerdo con el consorcio Southern Energy SA (SESA) en Buenos Aires y posteriormente lo enviará a la Legislatura para que sea ratificado, que ya tiene prevista su sesión para el jueves 30 de abril.

La firma del acuerdo incluirá un bono inicial cuyo monto no fue revelado hasta el momento, pero se especula que no tendrá el mismo volumen que el bono del consorcio VMOS porque se trata de una rentabilidad distintas del proyecto.

La firma del acuerdo se realizará al mediodía en la Casa de Río Negro en Buenos Aires, con representantes de las empresas Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Además, acompañarán al mandatario la secretaria de Energía, Andrea Confini, y posiblemente también estaría presente el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, que llevó adelante los alcances del convenio.

Lo convenido entre los funcionarios provinciales y las empresas incluiría un pago inicial, como ya ocurrió con lo firmado con Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) por la exportación petrolera por Punta Colorada y, este año, con YPF por el otro proyecto de GNL, que encabeza YPF con una sociedad con la italiana Eni y la saudita XRG.

En paralelo, el vicegobernador Pedro Pesatti confirmó ayer por la mañana que la Legislatura sesionará el último día del mes y se especula que uno de los proyectos centrales será el acuerdo para la exportación de GNL desde la costa rionegrina.