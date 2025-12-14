Weretilneck frente a sus cambios en el Gobierno, y el ministerio con renuncias ya solicitadas

Weretilneck se concentró en la semana en Viedma, con reuniones de análisis y evaluaciones de los cambios que se vienen. Foto: Marcelo Ochoa.

Habrá reformulación de la estructura ministerial. Habrá cambios en el gabinete, pero también saldrán funcionarios de las segundas y terceras líneas.

Las alteraciones empezarán en enero o, a más tardar, en febrero.

Esas conclusiones fueron algunas coordenadas que el gobernador Alberto Weretilneck volcó, en forma segmentada y graduada, en la última semana en reuniones en Viedma con allegados y aliados políticos cuando compartió evaluaciones de la frustrante elección de octubre, pero ya enfocado en la instancia electoral del 2027.

Su discurso se mantiene en que el contexto nacional incidió en el resultado, pero diferencia igualmente la performance en el terreno de algunos intendentes frente al desapego de otros.

El ministro Fabian Gatti ya prepara su retiro, con la tramitación de su jubilación. Foto: M.Ochoa.

Otro cuadro advierte para la próxima instancia donde sí se valorará lo hecho por su gobierno y, aun su balance positivo, acepta que las respuestas deben mejorarse, pero, en lo esencial, el ejercicio de la política en el equipo.

Ese déficit fue punto central de la reunión de gabinete del miércoles, con reclamos por la ausencia de iniciativa y de presencia territorial. Esas censuras fueron orientadas a los partícipes o sus subalternos. Existieron referencias a funcionarios con reducida predisposición laboral en la gestión y bajo compromiso político con el proyecto. El gobernador introdujo la queja, pero el mandamás del bloque, Facundo López, profundizó en la cuestión.

Weretilneck transita la etapa de sondeos y de recepción de opiniones de su círculo. No tiene aún la resolución de los recambios. Prevé su inicio para enero y hay movimientos en marcha. La ministra de Educación, Patricia Campos pidió la renuncia de todos en su cartera.

Del Gabinete, de los pasos del mandatario bien puede detectarse que solo dos ministros actualmente son inamovibles: Gabriel Sánchez en Hacienda y Alejandro Echarren en Obras Públicas.

Los restantes están en observación, siempre con estados inestables. Por caso, Milton Dumrauf parece haber logrado un tiempo más en Modernización, después de los nuevos plazos para sus prometidas y atrasadas transformaciones. Cuenta regresiva. Su futuro se sabrá en dos o en tres meses, cuando se concreten o no esas anunciadas prácticas estatales para “facilitar la vida a los rionegrinos”.

“Primero, hay que definir para qué”, desactiva Weretilneck cuando le llegan con potenciales ministros y él se concentra en las reorientaciones de las áreas, planteando además reformas en la estructura ministerial.

El gobernador mantiene su presencia territorial. Pero, ya entiende que lo suyo no basta y, en la respuesta gubernamental, deberá además conformar un tejido político. Parte del propósito es que esos nuevos actores sean jóvenes y la inicial búsqueda se focaliza fuera de la estructura gubernamental.

Gobierno es el primer reto para resolver. La salida de Fabian Gatti no será nada traumática, pues ya tiene concluido su trámite jubilatorio.

El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, un hombre fuerte del Gabinete por su vínculo con Weretilneck, también en observación. Foto: M.Ochoa

Posiblemente, algunos “para qué” estarán en el resto del sondeo poselectoral requerido. Ya recibió un anticipo, pero, en los próximos días, tendrá el resto del trabajo de campo, con las evaluaciones rionegrinas del presidente Milei y sus medidas. Su atención recaerá en la opinión del gobierno de Río Negro y el nivel de satisfacción con sus servicios.

Se desentendió, en sus charlas, del justicialismo y, en cambio, se concentró en acciones de captación de los libertarios o de sus votantes de octubre, conscientes de que se tratan de voluntades mudables. Los cambios y las mejoras deberán enfocarse en la recuperación de ellos, según confesó.

En su exploración de lo ocurrido el 26O, Weretilneck asegura que los hombres de la Policía no acompañaron nuevamente con su voto al oficialismo, a pesar de las inversiones y las subas salariales. La razón estaría también en la ausencia de política interna y, por eso, últimamente, Daniel Jara ingresó en la nómina de los potenciales recambios.

El Gabinete y el silencio salarial

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, no dejó margen para una pauta salarial en diciembre, según su informe económico-financiero de Río Negro, en la reunión de Gabinete del pasado miércoles.

Weretilneck convalidó esa postura, pero habrá que seguir si sostiene esa negativa a la reapertura paritaria o, en todo caso, una mejora salarial de cierre del 2025.

Esta semana será determinante por los tiempos de liquidación de haberes. UPCN reclamó la discusión y también Unter, con nuevo secretariado, mientras que ATE provincial intensificó sus críticas al gobierno, aunque, todavía, no habría intervenido el titular de ese gremio, Rodolfo Aguiar, que es el interlocutor con el mandatario.

Tal como están las cosas, las remuneraciones de diciembre de los estatales del Ejecutivo repetirán sus montos de septiembre. El diferencial salarial de octubre y de noviembre fueron bonos mensuales de 50.000, 75.000 y 100.000 pesos, según las categorías. Pero, esos montos se fijaron por esos dos meses, es decir, ya no aplican para diciembre.

La negativa gubernamental, el acotado tiempo y la intervención gremial podrían alentar que se repitan las sumas fijas.