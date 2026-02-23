Weretilneck habló con otros seis gobernadores de una agenda común y el «aporte a la gobernabilidad»

Este lunes, el gobernador Alberto Weretilneck participó de una videoconferencia con otros seis mandatarios para «debatir desafíos comunes y articular visiones» del papel que deben asumir esas provincias en «la agenda económica y política del país».

En la reunión virtual participaron el rionegrino y sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Carlos Sadir; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Aseguran que los «gobernadores comenzaron a generar una línea de trabajo partiendo de las realidades provinciales, con especial énfasis en la producción, desarrollo energético y generación de infraestructura para el crecimiento».

La conversación -según fuentes gubernamentales rionegrinas- permitió intercambios de «análisis, datos y perspectivas sobre la situación en sus regiones y el conjunto del país», con un análisis del «rol de estas provincias en el Congreso Nacional, a través de sus representantes en Diputados y Senadores», como el «aporte de todos los Gobiernos provinciales a la gobernabilidad de la Argentina».

Los mandatarios provinciales se comprometieron a mantener estos encuentros en forma periódica para generar «una sinergia entre todas estas provincias que potencie sus posibilidades de desarrollo y crecimiento».

Los partícipes destacaron que se trata de «gobernantes cuyo origen son proyectos políticos provinciales», por lo que «comparten la visión de la necesidad de que el federalismo sea real y concreto y no quede solo en anuncios».

Las fuentes desestimaron que este encuentro se vincule con «cuestiones electorales, sino con la necesidad de generar y mantener una agenda de trabajo conjunto en temas como producción agrícola, turismo, minería, desarrollo energético, políticas impositivas, ganadería, entre otros puntos».

En la charla se conoció que varios de estos gobernadores participarán en Nueva York de Argentina Week, que se realizará entre el 9 y el 12 de marzo, orientado a la captación en las provincias de «inversiones extranjeras, especialmente energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos».

El Argentina Week —desarrollado con apoyo de la embajada argentina y grandes instituciones financieras globales— se presenta como un “road show” para mostrar oportunidades de inversión en Argentina ante bancos, fondos y líderes empresariales internacionales, con la participación de autoridades nacionales y provinciales.