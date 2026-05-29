Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: allanaron otra vez la casa del único detenido y la madre recibió un mensaje inquietante

La investigación en Córdoba por la desaparición de la adolescente de 14 años, Agostina Vega, volvió a concentrarse este viernes en la casa del único detenido en la causa, Claudio Barrelier. Peritos y efectivos policiales realizaron nuevas tareas en la vivienda mientras sigue la búsqueda de la joven desaparecida desde el último sábado.

Además, la madre de la adolescente, Melisa Heredia, entregó a la Fiscalía una serie de mensajes y llamados que recibió después de los allanamientos.

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: qué analizan los investigadores

Los investigadores trabajan sobre el origen de esos contactos y analizan si pueden aportar información relevante para reconstruir el recorrido de la adolescente. Todo el material fue incorporado al expediente judicial. Según informó La Nación, uno de ellos decía: «Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila».

El abogado de la madre, Carlos Nayi, sostuvo que algunos números y voces fueron reconocidos por Heredia. También indicó que, por las pruebas reunidas hasta el momento, existen elementos para considerar que Agostina podría estar con vida.

Allanamientos en la casa del único detenido.

La adolescente desapareció el sábado por la noche, cuando tomó un remís desde barrio General Mosconi hacia barrio Cofico. El viaje terminó en las inmediaciones de la vivienda de Barrelier, quien había mantenido una relación con la madre de la menor.

Según la investigación, el chofer declaró que la joven llegó tranquila al lugar. Además, aseguró que Barrelier abonó el viaje, un dato que coincide con la versión brindada por la defensa del detenido.

Nuevas pericias en la casa de Claudio Barrelier en Córdoba

Durante la mañana de este viernes, la Policía volvió a ingresar a la casa de Barrelier por orden del fiscal Raúl Garzón. En el lugar trabajaron especialistas con mamelucos y equipos de protección para realizar nuevas pericias.

Las tareas incluyeron levantamiento de huellas y búsqueda de rastros dentro de la propiedad. También se intenta determinar si hubo movimientos recientes que puedan resultar de interés para la causa.

Barrelier permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad agravada. Durante su declaración negó que Agostina haya ingresado a su vivienda, aunque familiares de la adolescente afirman reconocerla en imágenes de cámaras de seguridad.

Mientras continúa el operativo, la Fiscalía mantiene abierta la hipótesis de que más personas podrían haber participado en la desaparición. Por esa razón, no descartan nuevas medidas judiciales ni eventuales detenciones en las próximas horas.