Weretilneck remarcó que «un país no se construye abandonando las universidades y la salud»

El gobernador Alberto Weretilneck rechazó la sucesión de vetos para el financiamiento a las universidades, la salud y las provincias, anticipando que el Congreso rechazará esas medidas del presidente Javier Milei.

Además, exigió «un ámbito federal serio, con temario claro» si hay convocatoria a los mandatarios y desaconsejó un «encuentro político a puertas cerradas”.

En Cipolletti, el mandatario rionegrino aseguró que «un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto”.

«Estamos hablando de derechos básicos, como educación, salud y federalismo», agregó. Los vetos presidenciales, firmados entre miércoles y jueves, anularon diferentes leyes que el Congreso Nacional sancionó por amplia mayoría, donde se otorgaba un financiamiento especial para las universidades, la emergencia pediátrica y la distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los gobernadores impulsaron el proyecto de ATN y, en ese sentido, Weretilneck contó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente”.

En diálogo con LU19, el mandatario rionegrino también advirtió que “no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias” por parte del Gobierno Nacional.

“El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas”, sostuvo.

Remarcó que “Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie”.