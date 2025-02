Weretilneck retomó la agenda de Gobierno: “Hemos superado la emergencia”

El gobernador Alberto Weretilneck retornó a Viedma este lunes donde tomó juramento a Milton Dumrauf como ministro de Modernización, después de dos semanas instalado en El Bolsón donde se puso al frente de la situación crítica por los incendios forestales que arrasaron con 140 viviendas.

En el acto oficial en la Casa de Gobierno, el mandatario hizo un repaso de lo actuado en El Bolsón y aseguró: “Hemos superado la crisis, hemos superado la emergencia aunque todavía el fuego está prendido y hay que seguir trabajando en eso”.

Weretilneck habló de la “impotencia” por el avance del fuego que en solo tres horas arrasó 9 kilómetros en la zona poblada de Mallín Ahogado el 30 de enero pasado y valoró a los brigadistas y bomberos que “arriesgaron su vida” para proteger bienes materiales y vidas ante el avance del fuego.

Enfatizó que “el estado provincial y municipal estuvo” ante la contingencia y mencionó el aporte realizado por el gobierno nacional que servirá para costear los aportes prometidos para la reconstrucción de viviendas de las familias damnificadas.

En Casa de Gobierno, Alberto Weretilneck retomó la agenda en Viedma, tras dos semanas de permanecer en El Bolsón por los incendios. Foto: Marcelo Ochoa

Weretilnck reiteró en su primer acto público tras los incendios gran parte de sus premisas anunciadas el jueves pasado en El Bolsón y volvió a señalar que el incendio “fue intencional. No fue un descuido de alguien que no apagó un cigarrillo, no fue un descuido de un fogón mal apagado, no fue un rayo, esto fue intencional, fueron tres focos iniciales y seis o siete intentos de nuevos focos posteriores”, relató.

“No vamos a dejar nunca de buscar y de encontrar a los responsables de esta locura porque solamente podemos calificar de locos a quienes generan un incendio intencional con este tipo de consecuencias”, insistió el mandatario.

La jura de Dumrauf como ministro

Tras la intervención del gobernador refiriéndose a la situación de los incendios de El Bolsón, el mandatario habló de los objetivos del ministerio de Modernización y los desafíos para el nuevo titular Milton Dumrauf, que fue designado a partir del 3 de febrero tras la renuncia de Federico Lutz, aunque la toma de juramento se postergó hasta hoy.

Weretilneck indicó que el objetivo es “la digitalización y modernización del estado provincial y de la sociedad rionegrina, teniendo en cuenta hoy el avance de las nuevas tecnologías va a marcar un antes y un después en la sociedad”.

Milton Dumrauf juró como ministro de Modernización de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

Repasó que hubo avances el año pasado en el “modelo de digitalización y modernización” y en los ministerios pero aseguró que todavía falta.

“Todos los días nos planteamos que es necesario tener un estado más ágil, más eficiente, más rápido, más cercano a la sociedad rionegrina y en términos generales dejar de molestar tanto y ayudar más, este es el desafío que tiene Milton”, dijo el gobernador que planteó tener el próximo año para la apertura de sesiones resultados para mostrar.

Luego del acto, el gobernador no mantuvo contacto con la prensa para dialogar de otros temas de agenda.