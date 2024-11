Weretilneck sobre las paritarias en Río Negro para fin de año: «No tenemos una definición»

El gobernador Alberto Weretilneck habló sobre el resultado de la última discusión paritaria y el nulo ofrecimiento de aumento para los haberes de los empleados públicos en el mes de octubre. «No tenemos una definición«, aseguró respecto a la posibilidad de nuevas subas antes de fin de año.

«Paritaria habrá siempre, porque nosotros nunca vamos a negar el diálogo a los representantes de los trabajadores públicos y a ningún sector de la comunidad rionegrina», expresó Weretilneck ante la consulta de Diario RÍO NEGRO ante la posibilidad de un nuevo encuentro con los gremios en las próximas semanas.

El mandatario defendió la postura tomada en la última cita en la Función Pública, donde no se ofrecieron actualizaciones en los sueldos de los estatales. Ratificó, además, que los incrementos otorgados a la largo de 2024 se situaron, en promedio, por encima del acumulado de inflación.

«Hoy los sueldos de los agentes públicos de la provincia de Río Negro, han tenido incrementos muy por encima de la inflación, que fue del 101%. Nosotros hemos dado aumentos salariales del 150/180%, con lo cual no se ha deteriorado el poder adquisitvo. Por eso hemos planteado este mes de no dar aumentos en los salarios», agregó.

En ese sentido, aseguró que todavía no hay decisión tomada en torno a la posibilidad de nuevas actualizaciones para los meses de noviembre y de diciembre: «Veremos para lo que queda del año lo que podemos plantear al respecto, pero hoy no tenemos una definición. No digo que sí ni que no«.

Weretilneck afirmó que la decisión estará integramente supeditada a «la disponibilidad de fondos» y el estado de las finanzas públicas, pero consideró que el «contexto no ayuda». En ese sentido, mencionó la pérdida de recursos provinciales y la caída de la actividad ecómica, que «es sostenida».

«Tenemos que ser muy cuidadosos de prometer algo que después no podamos pagar«, reforzó.

Según datos oficiales, la masa salarial de septiembre del Estado provincial llegó a casi 102.000 millones de pesos. Esto representó más del 70% de los gastos ejecutados en el mes, por eso la administración rionegrina evitó mayores erogaciones para octubre.

Alberto Weretilneck desescala el conflicto con los gremios

En referencia al malestar de los gremios estatales, que encabezaron diferentes medidas de fuerzas durante el último mes, evitó una avanzada en el conflicto. Weretilneck se limitó a comentar que las «tensiones son lógicas» en este contexto.

«La tensión entre el sindicalismo y las patronales es lógica en un país como Argentina. Lo que hay que trabajar es como administrarla y como generar consensos«, agregó.

Tras el último encuentro paritario del 14 de octubre, ATE lanzó su adhesión a un paro nacional de 36 horas. Una semana más tarde fue el turno de la Unter, cuyo congreso convocó a un paro de 24 horas el pasado 31 de octubre y la realización de «acciones de visilización». Estas medidas terminaron con descuentos para aquellos estatales que se sumaron a la medida y el anuncio de no renovación de contratos.