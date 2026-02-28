Weretilneck viajará a Canadá en busca de inversiones en la mayor cumbre minera del mundo

Tras la apertura de las sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura rionegrina, el gobernador Alberto Weretilneck viajará la próxima semana a Canadá para participar de la principal cumbre minera internacional, con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.

Weretilneck en la cumbre minera internacional

Río Negro expondrá ante empresarios y referentes del sector su potencial minero, en un contexto de creciente interés global por los recursos estratégicos. El mandatario integrará una delegación técnica en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la convención minera más importante del mundo, que se realiza anualmente en Toronto y reúne a unos 30.000 asistentes de más de 130 países para networking, inversión y exploración.

“Estaremos presentando todo el potencial minero rionegrino, los 51 proyectos que tenemos en marcha, así como la primera exportación de oro que se concretará en aproximadamente dos meses. También trabajaremos sobre el avance del uranio en la provincia”, explicó Weretilneck.

En ese marco, el gobernador destacó que ya se presentaron varios proyectos de explotación de uranio, incluido uno con inversiones confirmadas para avanzar hacia la etapa de factibilidad. Además, subrayó la importancia del intercambio de conocimiento con jurisdicciones canadienses líderes en minería y tecnología nuclear.

“Además del potencial del recurso, tenemos para mostrar nuestra política minera, la continuidad política, la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y el marco normativo de la provincia, claves para atraer inversiones de la bolsa canadiense”, remarcó.

Por último, Weretilneck sintetizó que “la llegada de inversiones extranjeras es posible gracias a la normalidad y previsibilidad que tiene Río Negro, una de las provincias hoy más observadas para invertir, no solo en minería, sino también en gas, petróleo, agricultura y ganadería”.