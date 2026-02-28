Torres viajará a Estados Unidos con empresarios y abrirá las sesiones legislativas con la pesca como eje

Ignacio Torres aceptó la invitación del presidente Javier Milei y viajará a Estados Unidos junto a un grupo de funcionarios y empresarios de Chubut.

Algunos malos sueños que no lo dejaron en paz durante los dos primeros meses del año van quedando atrás. Los incendios en la cordillera, con algunos focos que todavía siguen pintando de rojo las laderas de las montañas y el derrumbe de un cerro en Comodoro Rivadavia no le quitaron gobernabilidad, pero si tranquilidad al gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres. Con ciertas cosas que resolver aún en ambos frentes se tomará un respiro durante el viaje a Estados Unidos.

Fue invitado por el presidente Javier Milei y aceptó formar parte de la comitiva, aunque su viaje será por separado. Y lo acompañarán un par de funcionarios del gobierno y empresarios. “Estamos viendo la agenda. Lo importante, a diferencia de otras épocas donde se priorizaba una comitiva solo de funcionarios, es que quiero que viajen empresarios de la provincia,empresarios de la pesca, del sector petrolero, también del sector ovino porque tenemos una oportunidad grande”, dijo este viernes después de un acto en Rawson.

Participará junto a otros mandatarios provinciales también invitados por Milei de una nueva edición de Argentina Week, un encuentro estratégico que tiene como objetivo posicionar al país como un destino atractivo y competitivo para la llegada de inversiones. En el trayecto hacia el gigante del norte del continente, Torres envió algunas señales al Ejecutivo nacional. Sus legisladores acompañaron con el voto la modernización laboral y el nuevo código penal juvenil, aunque no lo hicieron con la ley de glaciares.

Se caía de madura el voto negativo con representantes de una provincia en su mayoría antiminera que aún recuerda aquel plebiscito de abril de 2003 cuando los ciudadanos de Esquel le dijeron “no” a un proyecto para explotar una mina de oro y plata a cielo abierto. La negativa ganó con el 97 por ciento de los votos. Y cuando más acá en el tiempo en diciembre de 2021 los diputados provinciales votaron bien de noche una nueva ley minera, Rawson quedó en llamas. Literal.

Ahora el joven gobernador de Chubut vio una buena oportunidad en su privilegiada agenda del presidente y emprenderá viaje hacia Estados Unidos con “voluminosas carpetas” según le cotó su entorno a diario RÍO NEGRO.

Algunos días antes de viajar, este lunes 2 de marzo el gobernador dejará inaugurado un nuevo período de sesiones en la Legislatura provincial. Será con un discurso prolongado, con improvisaciones propias de su estilo, pero con un tema que sin necesidad de arder como un fuego estuvo quemando las entrañas del poder provincial: la pesca.

Torres va a anunciar reformas a la ley que rige el sector, reformas que le darán más poder al estado sobre la actividad, sobre todo en lo que tiene que ver con los permisos, el tan deseado botín de los empresarios. Y además, soltará al aire la “Ficha Limpia” para el sector aún cuando ya algunos interesados le saltaron a la yugular.

Para aplacar un poco los ánimos crispados, el gobernador organizó reuniones con las cámaras pesqueras, pero sin su presencia. Un par de funcionarios escucharon algunos reclamos, pero no prometieron grandes reformas al nuevo régimen que Torres pensó durante el verano.

El gobernador encontrará un escenario distinto en la Legislatura. Ya no tendrá los 16 diputados de la mayoría porque dos salieron eyectados no por decisión propia sino por órdenes de sus jefes políticos o parientes ligados a los barcos de la Flota Amarilla de Rawson, hoy por hoy el principal adversario del Ejecutivo.

Sergio González y Mariela Tamame dejaron el bloque oficialista bajo algunos pretextos de manual, aunque en realidad sus alejamientos fueron la consecuencia del enfrentamiento de Torres con empresarios pesqueros. De todas maneras, el gobernador sabe que sus proyectos saldrán bien parados de la cámara porque detrás de estas incidencias del juego supo tejer alianzas con otros sectores que le dan las manos levantadas que necesita.