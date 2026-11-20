La Municipalidad de Roca realizará una nueva subasta pública de terrenos municipales, con un total de 59 lotes distribuidos en distintos sectores de la ciudad. La propuesta incluye parcelas residenciales en barrios abiertos y cerrados, terrenos cercanos al centro y otros ubicados en zonas de expansión urbana, con precios y superficies variadas.

«Hay una oferta enorme y variada, tanto de lugares como del tipo de fraccionamiento, de inmuebles por la ubicación y los precios», explicó Claudio Diazzi, director de Agrimensura del Municipio, en diálogo con RIO NEGRO RADIO.

El funcionario destacó que la convocatoria está abierta tanto a personas interesadas en adquirir su primer terreno como a inversores que buscan oportunidades para futuros desarrollos inmobiliarios. En ese sentido, señaló que entre las alternativas disponibles hay parcelas que pueden destinarse a viviendas, pero también a proyectos comerciales o complejos de departamentos.

La subasta estará a cargo del Colegio de Martilleros Públicos. Foto: Franco Urchipía.

Los valores de base parten de los $10.540.000 y llegan a los $47.430.000, mientras que las superficies van desde los 250 hasta más de 4.000 metros cuadrados. Entre los sectores con mayor cantidad de terrenos se encuentran el Consorcio 9 de Julio, con 22 parcelas; Miguel Cervantes Llamas, con 12; y Los Olivos, con 10.

El remate se realizará el martes 24 y miércoles 25 de noviembre desde las 10 en el salón de sesiones del Concejo Deliberante. La organización estará a cargo del Colegio de Martilleros Públicos de la Segunda Circunscripción Judicial.

Diazzi aclaró que se trata de una subasta pública y abierta, por lo que «no es necesario cumplir con requisitos vinculados a la propiedad de otros inmuebles ni acreditar una condición particular para participar». Los interesados deberán presentarse y acreditarse antes de realizar sus ofertas.

Uno de los puntos centrales es la modalidad de pago. Quien resulte adjudicatario deberá «abonar una seña equivalente al 30% del valor ofertado, mediante transferencia, depósito o cheque certificado. El 70% restante podrá financiarse en hasta tres cuotas mensuales», iguales y consecutivas, sin intereses. A ese monto se suma una comisión del 3% para el martillero, que deberá abonarse durante el acto. Cabe aclarar que los gastos de escrituración también estarán a cargo del comprador.

Diazzi recomendó contemplar los costos que comenzarán a generarse una vez adquirido el inmueble. Entre ellos mencionó «las tasas retributivas municipales, el impuesto inmobiliario provincial y las tareas de mantenimiento que corresponden al propietario», como el cuidado del terreno y del frente de la parcela.

Por otra parte, explicó que la entrega de los lotes suele concretarse durante la semana posterior a la subasta. Desde el área de Agrimensura se encargan de identificar cada parcela, marcar sus límites y señalarla para que el nuevo propietario pueda reconocerla correctamente.