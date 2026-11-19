La histórica empresa de la ciudad vive su últimos días antes de su cierre definitivo. Foto: Alma Terzibachian.

La yesera Durlock cerró su la planta de procesamiento ubicada en Stefenelli. Después de más de un siglo de actividad vinculada al rubro, Etex, el grupo multinacional propietario de la firma, resolvió poner fin a las operaciones debido a la caída de las ventas.

Tras conocerse la noticia, RÍO NEGRO se acercó al establecimiento para buscar la palabra de la empresa y conocer más detalles sobre la decisión. Sin embargo, desde la compañía señalaron que no brindarán declaraciones al respecto.

La empresa Corral vive sus últimos días de funcionamiento. Foto: Alma Terzibachian.

En el lugar, tres personas continuarán trabajando durante el proceso de cierre, que se extendería aproximadamente por un mes, hasta el cese definitivo de las actividades. Mientras tanto, los camiones siguen ingresando y retirando el material que permanece en las instalaciones.

Luego de los 30 días, las instalaciones quedarán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes. Si bien desde el sector no descartan una eventual reactivación durante 2027, no existe un anuncio oficial que confirme esa posibilidad.

Tomás Marín, secretario adjunto de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), lamentó el cierre y confirmó que 11 trabajadores quedaron sin su fuente laboral. Según explicó, algunos tenían más de 20 años de antigüedad y otros habían ingresado más recientemente.

Además, remarcó que las salidas se dieron en buenos términos, con las indemnizaciones correspondientes, incluido un porcentaje adicional para los empleados. Aunque enfatizó: «Ningún acuerdo económico reemplaza un puesto de trabajo ni la tranquilidad de tener un sueldo todos los meses».

El representante del gremio contó que la empresa atravesaba dificultades económicas desde hacía varios años, con pocas ventas y períodos en los que los trabajadores debían realizar tareas de mantenimiento ante la falta de producción.

En cuanto al futuro de los trabajadores, el dirigente gremial señaló que buscarán generar vínculos con otras empresas y proyectos mineros de la región para facilitar su reinserción laboral. «Son trabajadores con experiencia en la actividad y capacidad«, sostuvo.

Los materiales continúan siendo retirados por los camiones. Foto: Alma Terzibachian.

La trayectoria de la yesera se remonta a 1905, cuando fue fundada por Julio Corral y se convirtió en una de las primeras industrias de Roca. Durante más de un siglo, la firma estuvo dedicada a la explotación y el procesamiento de yeso en la región. En 2007, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la empresa al grupo belga Etex, propietario de Durlock. En ese momento, la planta contaba con alrededor de 60 trabajadores.