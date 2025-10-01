El juez Greca recorrió la Ruta 151 por el amparo colectivo: «Es urgente que intervengan»

El reclamo por la Ruta 151 continúa después de dos meses que el Gobierno provincial, junto a intendentes de la región, presentaron un amparo colectivo por el estado de la traza. Ayer, el juez federal Hugo Greca recorrió uno del tramo más deteriorado en Barda del Medio, acompañado por intendentes, personal de Vialidad Nacional y representantes del comercio regional en el marco del proceso judicial que tiene como objetivo intervenir y reparar el corredor nacional.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, explicó que la recorrida por la Ruta 151 se concentró en el sector de Barda del Medio, entre esa localidad y la rotonda que conecta con Sargento Vidal y Campo Grande. “Verificamos varios tramos de la ruta junto al juez, con los intendentes y equipos de Vialidad Nacional para constatar el estado real de la ruta frente a lo denunciado en el amparo», afirmó.

El juez Greca realizó una inspección ocular. (Foto: Gentileza)

Rossi destacó la urgencia de intervenir la traza y obtener respuestas rápidas. “Es que intervengan y dar una solución antes de más accidentes”, afirmó y recordó que «el abandono» se repitió en gestiones nacionales anteriores.

“Esto es muy importante para salvar vidas, para la producción de Vaca Muerta y la fruticultura que comienza dentro de unos meses”, añadió.

El intendente advirtió además que dentro de unos meses «el tránsito no va mermar sino va a crecer por la actividad en la zona», y por eso insistió en que la sentencia debe permitir iniciar las obras cuanto antes. Rossi criticó que los recursos que deberían destinarse al mantenimiento de las rutas “no solo no están llegando a la zona, sino que se los están llevando de alguna manera y se están utilizando para otra cosa”.

Por último, subrayó que es fundamental que la Justicia actúe «sin dilaciones y sin considerar intereses políticos». “Necesitamos una respuesta rápida desde la Justicia y que al actor que le corresponda hacer lo que tiene que hacer, lo haga, porque hay impuestos que se pagan a nivel nacional que deberían destinarse a la reparación de las rutas”, concluyó.

El estado de la Ruta 151: «es un escándalo»

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, criticó la demora de la Justicia Federal. “La justicia federal tardó dos meses en venir con Vialidad Nacional y con los intendentes a ver los pozos que ya todos conocemos, porque es un escándalo esta ruta”, señaló y advirtió que durante ese tiempo de espera «tuvimos accidentes, tuvimos familias que murieron”.

Además, Buteler cuestionó los plazos: “Tienen tres días, vamos a ver si cumplen, porque los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente”. Y añadió sobre Vialidad Nacional: “Debe arreglar los pozos, lo básico indispensable que cualquier estamento del Estado tiene que hacer; pagamos impuestos para eso”.

Por su parte, José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, en diálogo con este medio explicó que los problemas de las rutas «no son nuevos», en este caso se ven agravados por factores que generan gran preocupación: la falta de mantenimiento y señalización en lugares estratégicos, el aumento de vehículos de gran porte que transportan arena de fractura y otros elementos para el desarrollo de Vaca Muerta, y el incremento de accidentes fatales en la Ruta 151.

El presidente de la cámara destacó que es «lamentable que todos los actores del reclamo hayan tenido que mostrar las irregularidades de la ruta, que ya son de conocimiento público para quienes transitan diariamente por motivos laborales, familiares, turísticos, sanitarios, educativos o comerciales».

«Son situaciones que afectan directamente nuestras actividades económicas y la seguridad de quienes circulamos por la zona”, señaló Bunter y sostuvo que los recursos destinados al mantenimiento de la ruta deben aplicarse de manera «efectiva».

«Reclamamos que se instrumenten las medidas necesarias para garantizar una circulación segura. Si el gobierno nacional no quiere, que habilite las condiciones para que las autoridades provinciales asuman tal responsabilidad”, afirmó y advirtió sobre la gravedad de la situación: “No queremos lamentar más pérdidas de vidas humanas”.