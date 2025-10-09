Zapala: una renuncia le mete presión al intendente para que revea el homenaje al Ejército

El concejal Castillo, en la sesión del Deliberante de Zapala de este jueves. (Captura de video)

El revuelo político se mantiene en Zapala. La semana pasada el Concejo Deliberante aprobó sobre tablas dos proyectos del intendente Carlos Koopmann (MPN) y les impuso el nombre «Grupo de Artillería 16» y «Base de Apoyo Logístico» a sendas plazoletas de la ciudad. Hubo una fuerte reacción de la familia del soldado Pablo Córdoba, asesinado en esas instalaciones el 1 de junio del 2023. Ahora el concejal Nicolás Jorge Castillo renunció a la presidencia del bloque oficialista y pidió disculpas.

Natalia Uribe, la mamá de Pablo, entregó por mesa de entradas una nota al intendente en la que le pidió que vete las ordenanzas: «Le recuerdo que usted se comprometió conmigo a que una plaza de la ciudad llevaría el nombre y apellido de mi hijo, Pablo Jesús Gabriel Córdoba, como un acto de memoria y reconocimiento hacia él y hacia todo lo que su pérdida significa».

Este jueves, la única concejal de la oposición Patricia Melinao presentó un proyecto de ordenanza para que se anulen las dos normas aprobadas en la sesión pasada. Es otro camino para que pierdan vigencia. Pidió el mismo tratamiento sobre tablas que tuvieron las anteriores.

Dos homicidios

Por otra parte un ciudadano, Hugo Arriagada, utilizó la banca del vecino para reclamarles a los concejales que «den marcha atrás con lo que hicieron». Afirmó: «le han pegado a una familia, y a todos los que acompañamos a esa familia en su reclamo de justicia. Qué grave lo que hicieron, ponerle a una plaza el nombre de una parte del Ejército donde su hijo apareció muerto de dos balazos en la cabeza».

En ese mismo cuartel, el 6 de marzo de 1994, asesinaron al soldado Omar Carrasco, lo que marcó el fin del servicio militar obligatorio después de casi 100 años de vigencia.

Sobre tablas

Los proyectos de ordenanza ingresaron en octubre del 2024 con la firma del intendente Carlos Koopmann Irízar, y quedaron en suspenso por la fuerte oposición de la familia del soldado Córdoba.

Aparecieron sorpresivamente en la sesión de la semana pasada, sobre tablas. El MPN tiene mayoría en el Deliberante, donde hay una sola concejal de la oposición que ese día se ausentó por un viaje programado.

Las plazoletas bautizadas están ubicadas en la calle Elías Sapag, entre San Martín y Candelaria y entre San Martín e Italia. Entre los fundamentos del homenaje el intendente menciona que «es de gran importancia incorporar nuevos espacios que colaboren para la difusión de la historia nacional, provincial y local, lo que implica a su vez fortalecer los procesos identitarios y la preservación del patrimonio histórico-cultural de la comunidad». Este diario intentó, sin éxito, hablar con Koopmann o sus encargados de prensa para esta nota.

Pedido de disculpas y renuncia

Ante las muestras de rechazo al homenaje, el concejal Nicolás Castillo subió un video a sus redes sociales en el que pidió disculpas a la familia de Pablo Córdoba.

«Jamás pensé que eso iba a lastimarlos o a hacerlos sentir mal. Creo que no estuvo bien y me hago responsable de lo que a mí me compete, y por ende renuncio a la presidencia del (bloque del) Movimiento Popular Neuquino, entendiendo que estas decisiones y estas políticas no acompañan lo que pretendo como ciudad», dijo Castillo.

Aclaró que seguirá en funciones como concejal.