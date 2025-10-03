Video | Indignación en Zapala por un homenaje al Grupo de Artillería donde asesinaron al soldado Córdoba

El Concejo Deliberante de Zapala impuso el nombre de Grupo de Artillería 16 y Base de Apoyo Logístico a dos espacios verdes de la ciudad. Los proyectos fueron aprobados sobre tablas y por unanimidad en una sesión realizada al día siguiente de que se cumplan 28 meses del asesinato del soldado Pablo Córdoba en una de esas unidades. La familia expresó su repudio: «no nos representan».

Natalia Uribe, la mamá de soldado, dijo que el proyecto del intendente Carlos Koopmann (MPN) estaba congelado por la fuerte oposición que venían ejerciendo.

Diferenció: «la imposición de esos nombres a dos bulevares de la ciudad no es un homenaje al Ejército, es al Grupo de Artillería y a la BAL, los lugares donde mataron a mi hijo y al soldado Omar Carrasco» el 6 de marzo de 1994.

Recordó que cuando se presentó el proyecto, la familia «nos opusimos porque es una burla a nuestro dolor». La concejal Patricia Melinao propuso que, por el contrario, uno de los bulevares se llame Pablo Córdoba. Los temas pasaron a comisión, hasta el jueves.

Ese día «la concejal, que nos ha acompañado, avisó que no podía asistir a la sesión. Entonces el resto de los concejales aprovecharon, sacaron los proyectos y los aprobaron sobre tablas».

En la sesión estuvieron Natalia y otras familiares de Pablo, como su hermana, su abuela y su tía. Reaccionaron indignadas, les dijeron a los concejales «caraduras» y «no nos sentimos representadas».

Ellos «me ignoraron, no me miran, no me escuchan, siguieron como si nada», dijo Natalia.

Este diario envió mensajes al presidente del Concejo, Víctor Chavez, quien dijo que estaba en una reunión y no volvió a responder.

Los puntos salientes del caso del soldado de Zapala

• Pablo (21) apareció con dos disparos en la cabeza mientras cumplía guardia en el Grupo de Artillería 16, el 1 de junio del 2023 a las 6 de la mañana.

El crimen de Pablo ocurrió el 1 de junio del año pasado dentro del cuartel. No hay sospechosos. (Archivo/Matías Subat)

• Los forenses determinaron que cada uno de los disparos tuvo entidad suficiente para causarle la muerte, y que cualquiera haya sido el primero, le impidió realizar movimientos voluntarios.

• No se sabe el calibre de los proyectiles.

• El fusil no tenía huellas. Algunos testigos dicen que estaba sobre el cuerpo de Pablo, y otros al costado. El cargador fue hallado fuera de su lugar, y las pericias demostraron que no se sale por accidente.

• En las manos del soldado no hay pólvora. En su cuerpo no hay rastros de alcohol, drogas ni medicamentos.

• Las vainas del cargador fueron apareciendo en sucesivos rastrillajes, una de ellas 30 días después debajo de un tronco.

Natalia Uribe, la mamá de Pablo Córdoba. (Archivo/Matías Subat).

• La escena del crimen no fue preservada, el personal de la Policía Federal que intervino en las primeras horas no tenía conocimientos de Criminalística, y el juez hizo una inspección ocular 40 días después, y en un horario distinto al del hecho.

La subrogancia de Greca en Zapala terminó el 1 de marzo, cuando se cumplieron 21 meses del asesinato de Pablo. En una nueva demostración de maltrato institucional, nadie se ocupó de avisarle a la familia de la víctima que nada menos que el juez de la causa había cambiado. Lo reemplazó Ezequiel Humberto Andreani.