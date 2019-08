Por el triunfo de Fernández, Bolsonaro dijo que Argentina "se acerca a Venezuela"

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, volvió a cargar duramente contra la fórmula Fernández-Fernández al asegurar que el triunfo en las PASO hizo devaluar el peso argentino y que el riesgo país subiera de tal manera que Argentina es "cada vez más similar a Venezuela".

"Fernández-Kirchner obtuvo el 47% de los votos antes de las elecciones argentinas del domingo. Como resultado, el peso se depreció de 45 a 59, una pérdida del 30%. El riesgo país aumentó de 860 a 1800 puntos y las acciones perdieron el 50% de su valor", tuiteó Bolsonaro, quien añadió: "Los precios comienzan a acercarse a los valores de un país cada vez más similar a Venezuela".

"Rio Grande do Sul - continuó el mandatario - corre el riesgo, por el giro a la izquierda en Argentina, de experimentar el mismo sufrimiento de Roraima en relación con Venezuela".

- Fernandez-Kirchner tiveram 47% dos votos na prévia das eleições argentinas no domingo. Com isso, o peso desvalorizou de 45 para 59, uma perda de 30%; o risco-país subiu de 860 para 1800 pontos e as ações perderam 50% de seu valor.