Por la ola de calor, el EPEN y CALF recomiendan cuidar el uso de la energía

Las altas temperaturas no solo llegaron para quedarse en la región, sino que en los próximos días se espera que los termómetros sigan subiendo. Atentos esto, desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la cooperativa CALF emitieron recomendaciones para moderar el uso de la energía y evitar potenciales fallas.

Desde el EPEN se indicó que si bien las instalaciones y la infraestructura eléctrica se encuentran preparadas ante dicha situación (de calor), se busca evitar alcanzar el límite técnico de su capacidad.

Entre las recomendaciones que ambas entidades realizaron se encuentran:

* procurar no dejar luces encendidas en los espacios que no se estén utilizando y programar a no menos de 24°C los aires acondicionados, ya que cada grado extra representa un 8 % más de consumo.

* Además, se recomienda limpiar los filtros de los aires acondicionados cada 6 meses, para que el equipo funcione de manera eficiente. Y se aconsejó climatizar sólo los espacios que se estén usando, apagando el equipo al retirarse.

* En el caso de heladeras y freezer verificar que los burletes de las puertas estén en buen estado para evitar pérdidas de frío. Abrirlos sólo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. Además, es recomendable ubicarlos alejados de las fuentes de calor y al menos a 15 ó 20 centímetros de paredes o muebles.

Los días más calurosos están por venir, con máximas por sobre los 40 grados en gran parte del país y la región. (Fuente: SMN)

* En todos los casos se aconseja mantener una temperatura de 6 grados en el compartimento de refrigeración y de -18 grados en el de congelación

* En cuanto a los televisores y otros artefactos, se recomendó desconectarlos cuando no se utilizan, ya que aún apagados continúan en “stand by”. Se calcula que hasta un 15 % del consumo energético de los hogares puede ser producido por esta función.

* Lo mismo ocurre con los cargadores de celulares que se solicitó desenchufarlos si no están siendo usados para que no produzcan un consumo innecesario.

* Usar el lavarropas en su máxima capacidad de carga con el programa de «lavado económico» (si lo tiene), para ahorrar agua y electricidad. La mayor parte de la energía que usan esos artefactos se utiliza para calentar el agua, por lo cual recomendó lavar con los programas de agua fría. Use sólo el jabón necesario pues su exceso produce mucha espuma y hace que el motor trabaje forzado.

* Con respecto a las computadoras, que se encuentran entre los diez equipos que más consumen en el hogar, es aconsejable apagar el monitor si no va a ser utilizada por cierto tiempo.

Si bien el inicio del receso de vacaciones, en especial en buena cantidad de dependencias estatales colabora con un menor consumo energético, la ola de calor no solo afectará a la región sino a gran parte del país, por lo que se espera que el consumo eléctrico nacional pueda llegar no solo a marcar un nuevo récord de demanda, sino que también se ponga en tensión su capacidad de respuesta.