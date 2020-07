Por la pandemia se suspende el izamiento de la bandera de los veteranos de Malvinas

Hoy, por primera vez la bandera de los veteranos de Malvinas no se izará en la ciudad de Neuquén como solía hacerse cada 2 de cada mes en conmemoración de todos los soldados que lucharon en 1982 para recuperar las islas Malvinas.

"Ejercer la Memoria en tiempos de pandemia es importante, pero como en casi todos los aspectos de nuestras vidas, exige adaptaciones. Es por eso que siguiendo las pautas que dan forma a esta nueva normalidad que estamos viviendo, el Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén tomó la decisión por primer vez en su historia institucional de suspender por un tiempo los izamientos que tradicionalmente se realizan los días 2 de cada mes en el Cenotafio de la Ciudad de Neuquén", informaron en un comunicado.

"De enero a enero no conocimos el frío, la lluvia o el calor a la hora de llevar nuestra bandera lo más alto posible cada día 2. Pero hoy sentimos la necesidad de preservar por sobre todas las cosas la salud de quienes acuden a la cita impostergable con los caídos. No dejamos de recordarlos, viven en nosotros pero hoy es necesario resguardarse para que la Memoria no se extinga. Seguramente volveremos al Cenotafio pronto", agregaron.

"Mientras tanto aguardaremos en nuestras casas con el firme convencimiento de que ya pasó el tiempo de morir por Malvinas. Hoy más que nunca debemos vivir por la Gesta y por quienes se quedaron custodiando aquel pedazo de nuestra Patria", concluyeron los veteranos en un comunicado que se dio a conocer ayer por la noche