Entre lágrimas, Moria Casán recordó a Ernestina Pais y dejó una conmovedora reflexión sobre su vida

Moria Casán no pudo contener la emoción durante la emisión de La Mañana con Moria, donde recordó a Ernestina Pais, la periodista y conductora que murió el viernes pasado tras ser embestida por el Tren de la Costa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la «One» se quebró al aire mientras conversaba con Valentina, una amiga íntima de Pais, quien repasó la larga lucha que la conductora mantuvo contra las adicciones y los problemas de salud mental.

El momento que hizo emocionar a Moria Casán

Visiblemente conmovida, Moria explicó cuál fue la imagen que más la impactó al pensar en el final de Ernestina Pais y en la realidad que atraviesan muchas mujeres.

«A mí lo que me mandó a la miércoles, que me quebró, fue la mujer sola que sigue con su coche… a trabajar», expresó entre lágrimas.

La reflexión de Moria sobre la presión cotidiana

Durante el programa, Moria Casán también hizo una profunda reflexión sobre las exigencias de la vida diaria y cuestionó las imágenes de éxito y ostentación que suelen verse en las redes sociales.

«Ahí se me vienen imágenes muchas veces de la obscenidad de la cartera, de los lujos, de la tirada… Pero más allá de eso, no es que mezcle nada, ni política ni corrupción… se me viene que cada una se gana la vida como puede», sostuvo con la voz entrecortada.

Luego agregó: «Estas minas solas que luchan, que se levantan, que se rompen la vida… están rotas por dentro y siguen, siguen, siguen. Eso me mata».

El recuerdo de Ernestina Pais

La conductora aseguró que la historia personal de Ernestina Pais la conmovió profundamente por el esfuerzo que hizo durante años para salir adelante.

«A mí me mató eso de ella», afirmó al referirse al triste desenlace de la periodista.

La conversación con Benicio Guyot tras el entierro

Además del diálogo con Valentina, Moria Casán reveló que, el mismo día en que fueron despedidos los restos de Ernestina Pais en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, mantuvo una conversación con Benicio Guyot, hijo de la conductora.

«Venía de enterrar a la madre y abro el celular y me encuentro…», comenzó a relatar Moria, al anticipar el emotivo intercambio que mantuvo con el joven tras la despedida de su madre. con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio. Y vos sos de Parque Leloir, que también era el Indio Solari que partió’. Y me dice: ‘Qué año raro este’», confesó.

«Estaba en la Chacarita, acá es donde se despide el resto. Ahí termina un ser humano… Ernestina Pais. Ay, Dios mío, qué dolor», cerró.