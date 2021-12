Por mayoría, el jurado popular definió que un hombre es culpable por abuso sexual en Bariloche

La deliberación del jurado popular del tercer juicio por jurados que se realiza en Bariloche se extendió durante 8 horas y concluyó, con el voto de diez integrantes, declarar culpable al hombre acusado del delito de abuso sexual agravado cometidos en perjuicio de una niña.

El presidente designado del jurado informó la decisión tomada en la audiencia presidida por la jueza Romina Martini anoche, pasadas las 21:30. Por la mañana se habían escuchado los alegatos de las partes y a partir del mediodía iniciaron la deliberación. Ahora se deberá realizar una nueva audiencia para la petición de penal y la definición final quedará en manos de la jueza.

El veredicto que no fue unánime implica de todos modos declarar la culpabilidad del acusado. Según informó el Ministerio Público, la ley indica que si no se alcanzan los 10 votos de culpabilidad, se debe declarar no culpable. En este caso, hubo justo 10 votos.

En el cierre de la audiencia, que entró en cuarto intermedio por la deliberación del jurado, estuvieron los representantes de la Fiscalía, Betiana Cendón y César Lanfranchi, la defensora de Menores, Victoria Allen, el abogado de la querella Martín Paterlini, en representación de la madre de la niña víctima , además del imputado y su defensor particular Diego Navarro.

La jueza Martini ponderó la seriedad que demostraron a lo largo de todos los días del juicio. La magistrada agradeció en nombre del Poder Judicial y en nombre del pueblo la participación en este juicio. “No sólo es una carga pública, sino un privilegio”, resaltó.

El juicio por jurados se realizó a puertas cerradas, sin acceso a la prensa, por tratarse de un delito sexual que involucra a una menor de edad.

En esta instancia, el juicio se realizó en cinco días de debate donde se escucharon testimonios de los profesionales que intervinieron en el marco de la investigación y de testigos ofrecidos por las partes.

En los alegatos, según informó el Ministerio Público, la fiscal jefa Betiana Cendón, fundamentó la acusación y señaló: «Llegamos tarde a la vida de esta niña, pero como representantes del Estado y ustedes como jurado popular, tenemos la posibilidad de hacer justicia«.

El abogado querellante y la defensora de Menores adhirieron a las manifestaciones realizadas por la Fiscalía.

La rueda de alegatos finalizó con el defensor particular Diego Navarro, quien luego de realizar un resumen y valoración de su teoría del caso y de los elementos de prueba aportados en el marco del juicio, exhortó a los jurados que al momento de juzgar sean objetivos, que su decisión se base en las pruebas colectadas y exhibidas durante las jornadas del juicio.