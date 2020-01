¿Por qué es tan importante para River la pretemporada en San Martín?

*Enviado especial

Estos siete días serán muy claves desde lo físico para River, ya que se utilizarán para recuperar el lógico terreno perdido en ese sentido tras las Fiestas de fin de año.

Los ejercicios que plantea el cuerpo técnico no se refieren estrictamente a fortalecer músculos, sino que también hay mucho trabajo con pelota. Si bien estas parecen verdades de perogrullo, no lo son si uno tiene en cuenta la forma de juego que tiene River desde hace un par de años para acá. Intensidad, precisión y protagonismo son bases que solo se pueden implementar como lo ha hecho el plantel de Marcelo Gallardo, estando en óptimas condiciones.

Más allá de la partida de Exequiel Palacios, la base por ahora se mantiene. En ese plano, el entrenador apunta a la continuidad de Nacho Fernández, por quien River desestimó una oferta del Inter de Brasil. Al mismo tiempo, el ex Gimnasia aparece como el apuntado en este mercado de pases y las chances de partir persisten.

La puesta a punto de Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Quintero (que todavía no llegó) es uno de los principales objetivos de esta etapa de preparación, ya que en ningún momento de la temporada pasada Gallardo los pudo tener en óptimas condiciones a los tres juntos. Eso no solo impacta en la cantidad de herramientas con las que cuenta el DT en cuanto a lo individual, sino también en la competencia interna, algo que Gallardo busca sostener para que, dentro de su exitoso ciclo, no haya relajación alguna.